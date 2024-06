Hrvaški navijači pretepli Italijane, razpaslo se je metanje kozarcev

Štirje ljudje so bili ranjeni, enajst pa obtoženih kaznivih dejanj, potem ko je skupina hrvaških navijačev po ponedeljkovi tekmi evropskega prvenstva proti Italiji napadala privržence nasprotnega moštva, je sporočila policija v Leipzigu. Uefo in prireditelje prvenstva skrbi tudi metanje plastičnih kozarcev na igrišče, navijačem bi lahko prepovedali pitje piva na stadionih.

Policija je povedala, da je skupina približno dvajsetih hrvaških navijačev malo po polnoči napadla Italijane. Dva sta pomoč poiskala v bolnišnici. Policija je preiskave odprla proti dvajsetim hrvaškim navijačem, še poroča nemška tiskovna agencija.

Za varnost na tekmi Hrvaška - Italija, ki se je končala z neodločenim izidom 1:1, je skrbelo 2000 policistov, ki so obravnavali 45 kaznivih dejanj, večino povezani z uporabo pirotehničnih sredstev, je še dodala policija v Leipzigu, ki je nekaj dni pred tekmo v svojih prostorih zadržala osem Hrvatov, ki niso imeli vstopa v Nemčijo, piše STA.

Na igrišče vse pogosteje letijo plastični kozarci. Foto: Reuters

Medtem pa prireditelje in Evropsko nogometno zvezo (Uefo) vse bolj skrbi tudi metanje plastičnih kozarcev na igrišče, ki se je močno razpaslo na domala vseh tekmah letošnjega prvenstva. Tudi na tekmi med Hrvaško in Italijo je na igrišče poletela množica plastičnih kozarcev za pivo, to pa niti približni ni bil edini primer tovrstnega obnašanja na prvenstvu v Nemčiji.

Tudi po Hrvatih je padalo. Foto: Reuters

Metanje plastičnih kozarcev je postalo domala folklora, skorajda ni tekme, na kateri navijači ne bi zasmetili igrišča. Tudi visoka kavcija za kozarce (3 evre) očitno ne zaleže, zato utegnejo prireditelji in Uefa potegniti drastično potezo in v nadaljevanju prvenstva prepovedati točenje piva na stadionih.

Že pred dnevi je moral takole svoj kazenski prostor čistiti škotski vratar Angus Gunn na tekmi s Švico. Foto: Reuters

Na tekmah visokega tveganja, kot je bil denimo obračun Anglije in Srbije, so navijačem točili lažje pivo z manj alkohola, vsak navijač pa je lahko kupil le dva kozarca hmeljnega napitka.

