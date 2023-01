Hrvaška športnika leta sta ...

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Luka Modrić in Sandra Perković

Luko Modrića, kapetana bronaste reprezentance z nogometnega svetovnega prvenstva v Katarju, in atletinjo Sandro Perković, evropsko prvakinjo in svetovno podprvakinjo v metu diska, so razglasili za najboljša hrvaška športnika v letu 2022. V ekipni konkurenci je pričakovano zmagala nogometna reprezentanca.