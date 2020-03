Prvi zvezdnik Tottenhama nezadovoljen, bo Mourinho izgubil najboljšega?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Imamo odlično ekipo, a ni nam uspelo osvajati trofej. Zame je zelo težko, saj si vselej želim zmagati. Želim si naslove in to čim prej," je za Sky povedal 26-letni napadalec Harry Kane. Trenutni odmor v angleški ligi mu pride še kako prav, saj okreva po poškodbi in naj bi popolnoma ozdravel šele konec aprila.

Sicer pa iz Tottenhama prihaja tudi zanimiva novica, da je klub oziroma trener Jose Mourinho za igralce pripravil treninge, ki jih bodo od danes dalje preko video napotkov opravljali doma.

Jose Mourinho je igralcem poslal video navodila o tem, kaj morajo početi doma. Foto: Reuters

"Privajamo se. Za vse nas je to seveda malo čudno, a sem zraven. Imamo napisane treninge, ki pa smo jih doslej lahko opravljali, kadar smo hoteli," je trenutno situacijo opisal nogometaš Harry Winks.

Izjema pri delu sta trenutno tudi poškodovana Nizozemec Steven Bergwijn in Južnokorejec Sun Hueng-min, ki sta se začasno vrnila domov. Korejec, ki ima zlomljeno roko zaradi osebnih razlogov, Nizozemec pa z ženo v teh dneh pričakuje naraščaj, obenem pa ima poškodovanj gleženj, poroča STA.

Angleška elitna liga je prekinjena vsaj do konca aprila.