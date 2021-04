Guardiola zaskrbljen: Ni videti dobro

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ne samo, da je Manchester City ostal brez finala v pokalu FA, Chelsea je bil na Wembleyju boljši z 1:0, na začetku drugega polčasa je zaradi poškodbe igrišče zapustil tudi njegov kapetan in talisman ekip Kevin de Bruyne. Trener Cityja Josep Guardiola je zaskrbljen.

Sanj o četverčku je konec. Preprečil ga je Chelsea, ki je na prvem polfinalu pokala FA na Wembleyju slavil z 1:0, a še bolj kot izpad iz najstarejšega nogometnega tekmovanja na svetu, trenerja Cityja Josepa Guardiolo skrbi zdravstveno stanje kapetana Kevina de Bruyna, ki je po dvoboju z N'Golojem Kantejem potegnil krajšo. Vse kaže na zvit gleženj.

V 48. minuti ga je moral zamenjati Phil Foden. "Kevin čuti hudo bolečino. Več bo znano po jutrišnjih testih, a povedali so mi, da ni videti dobro," je po tekmi za BBC priznal Guardiola, ki ne skriva dejstva, da je izjemni Belgijec, ki je pred kratkim podaljšal pogodbo dol leta 2025, motor ekipe.

Katalonec na klopi bogatega Cityja je na odlični poti do novega naslova angleškega prvaka, novo zvezdico mu lahko vzame le še čudež, City je tudi v finalu ligaškega pokala (vs. Tottenham) in polfinalu lige prvakov, kjer se bo za finale udaril s PSG, rabljem branilca naslova Bayerna.

Preberite še: