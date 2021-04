Kevin de Bruyne v dresu Manchester Cityja do 2025

De Bruyne je član meščanov od leta 2015. Pred tem je igral za nemška Wolfsburg in Werder iz Bremna, za slednjega kot posojen igralec Chelseja, poklicno nogometno pot je pričel v Genku.

Devetindvajsetletni de Bruyne je z Manchester Cityjem doslej dvakrat osvojil angleško prvenstvo, enkrat pokal FA, štirikrat pa ligaški pokal.

Lani je bil izbran za najboljšega nogometaša v premier league, v tej sezoni pa je prva violina moštva, ki ima v premier league 14 točk prednosti pred drugouvrščenim Manchester Unitedom ter se je uvrstil v polfinale pokala FA in finale ligaškega pokala.

BREAKING: Kevin De Bruyne signs new Manchester City contract that will keep him at the club until 2025 ✍️ pic.twitter.com/xs1jrRLJGh