Ganljiv poklon legendarnega Brazilca

"Mnogi so naju vse življenje primerjali. Bil si genij, ki je očaral svet, čarovnik z žogo, resnična legenda. Za povrh vsega pa boš zame vedno velik prijatelj, s še večjim srcem," je med drugim zapisal v sporočilu in poudaril, da se zaveda, da bi bil svet danes precej boljši, če bi se manj primerjala in bolj občudovala eden drugega. "Zato ti želim povedati, da si neprimerljiv."

Izpostavil je tudi Maradonovo iskrenost. "Na svoj edinstveni način si nas naučil, da moramo precej bolj ljubiti in precej pogosto izgovarjati stavek "rad te imam." Tvoj nagli odhod mi je onemogočil, da bi ti to povedal, zato bom raje napisal: Rad te imam, Diego."

Zahvalil se mu je za njuno skupno popotovanje in obljubil, da bosta nekoč, na nebu, oba igrala za isto ekipo.

