Francozi s tiralico nad nekdanjega predsednika azijske nogometne zveze

Kot AFP povzema poročanje časnika L'Equipe, so tiralico izdali 22. junija, potem ko se bin Hamam ni odzval na vabila pred preiskovalno komisijo francoske policije, pristojne za preiskovanje sumljivih finančnih poslov.

Pojasnili so, da nekdanjega predsednika azijske nogometne zveze (AFC) bremenijo sumi obtožb o koruptivnih dejanjih, povezanih z dodelitvijo SP 2022 v Katarju. Del obtožb, ki so privedli do izdaje tiralice, se nanaša na odnos bin Hamama do Reynalda Temarie, zdaj tudi že nekdanjega predsednika oceanijske nogometne zveze, in njuno povezavo pri dodelitvi SP Katarju.

Slednjega so zaradi finančnih nepravilnosti pred glasovanjem za to tekmovanje sicer suspendirali, a se je na odločitev pritožil. V Parizu zdaj preiskujejo bin Hamamovo pomoč Temarii v obliki plačila sodnih stroškov v višini 300.000 evrov in plačila potovanja do Kuala Lumpurja, kjer sta se srečala, čeprav je bil Tahitijec takrat že suspendiran.

Bin Hamam je zaradi nepravilnosti v nogometu dobil prepoved delovanja v tem športu, ki jo je izrekla krovna zveza Fifa, a je pozneje to odločitev na razsodišču Cas v Lozani uspešno spodbijal.

