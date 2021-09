PSG ostaja stoodstoten, Lille se prebuja

Za uvod v osmi krog francoskega prvenstva je Nica z visokih 3:0 na gostovanju ugnala St. Etienne. Na delu je bil tudi branilec naslova Lille, ki je po medlem začetku prvenstva vknjižil drugo zaporedno zmago. Tokrat je z 2:1 ugnal Strasbourg. Oba zadetka za zmago je zabil mladi, 21-letni Jonathan David.

Bo Messi nared vsaj za dvoboj z Manchester Cityjem?

Lyon se je doma udaril z Lorientom in zgolj remiziral, ob tem pa izgubil tudi Emersona, ki je že takoj na začetku srečanja prejel neposredni rdeči karton. Parižani, ki so se v zadnjih dveh krogih reševali v sodnikovem dodatku, so Montpellier ugnali z gladkih 2:0, zabila pa sta Idrissa Gueye in Julian Draxler. Zaradi poškodbe v kadru ni bilo Lionela Messija. Ob tem se poraja vprašanje, ali bo Argentinec nared za torkovo srečanje lige prvakov in ponovno snidenje s Pepom Guardiolo.

V nedeljo bo na delu na začetku sezone neprepričljivi Monaco, ki bo gostoval pri hitu uvodnih krogov Clermontu, ki sedaj počasi drsi po lestvici. Marseille, najbližji zasledovalec pariškega moštva, bo odigral zadnje srečanje kroga, ko bo v večernih urah gostil četrtouvrščeni Lens.

Francosko prvenstvo, 8. krog: Sobota, 25. september:

St. Etienne : Nice 0:3 (0:1)

Gouiri 15., Stengs 54., Delort 83. Starsbourg : Lille 1:2 (0:1)

Sissoko 75.; David 23., 57. R.K.: Thomasson 79./Strasbourg Lyon : Lorient 1:1 (0:1)

Ekambi 50.; Lauriente 20. R.K.: Emerson 15./Lyon PSG : Montpellier 2:0 (1:0)

Gueye 14., Draxler 88. Nedelja, 26. september:

13.00 Bordeaux - Rennes

15.00 Brest - Metz

15.00 Reims - Nantes

15.00 Troyes - Angers

17.00 Clermont - Monaco

20.45 Marseille - Lens