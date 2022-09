Šest tekem brez zmage, zdaj druga zaporedna za Blažiča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Miha Blažič se je z Angersom veselil zmage z 1:0 nad Nico, ki je že v prvi minuti ostala brez izključnega Jean-Claira Todiboja. Za Angers je to druga zaporedna zmaga, tudi druga v sezoni, potem ko so jo začeli s štirimi porazi in dvema remijema.

Francosko prvenstvo, 8. krog: Petek, 16. september:

Auxerre : Lorient 1:3 (0:3) Sobota, 17. september:

Montpellier : Strasbourg 2:1 (1:0)

Lille : Toulouse 2:1 (1:0) Nedelja, 18. september:

Reims : Monaco 0:3 (0:0)

Brest : Ajaccio 0:1 (0:0)

Clermont : Troyes 1:3 (1:1)

Marseille : Rennes 1:1 (0:1)

Nice : Angers 0:1 (0:1)

Miha Blažič (Angers) je odigral celotno tekmo.



17.05 Nantes - Lens

20.45 Lyon - PSG