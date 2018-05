Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Francosko prvenstvo, 38. krog Berić še upa, Repas trepeta Avtor: Sportal

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

V zadnjem krogu francoskega prvenstva bodo razjasnjene še zadnje neznanke. Za dve mesti v ligi prvakov se bodo udarili Monaco, Lyon in Marseille, Robert Berić in njegov St. Etienne ima še nekaj malih možnosti za uvrstitev na šesto mesto, ki bi mu zagotovilo nastop v kvalifikacijah za ligo Europa. Pomembna tekma čaka tudi Caen in Jana Repas, kaj lahko se zgodi, da bo moral v drugo ligo.