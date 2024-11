Peti poraz Elsnerja, PSG proti ekipi z dna le do točke

Nogometaši Reimsa so na uvodni tekmi 13. kroga francoskega prvenstva na domačem igrišču izgubili proti Lensu z 0:2. Izbranci slovenskega strokovnjaka Luke Elsnerja so po petem porazu zdrsnili na deveto mesto. Vodilni PSG je na sobotni večerni tekmi z Nantesom, ki je v coni izpada, igral neodločeno 1:1 in tako je za Parižane konec niza petih zaporednih zmag v ligue 1.

Na stadionu Auguste Delaune v Reimsu so gosti povedli v 23. minuti po golu Adriena Thomassona, končni izid 2:0 pa je v 61. minuti postavil Angolec M'Bala Nzola.

Parižani so povedli že v drugi minuti, ko je zadel Achraf Hakimi, a so se gostje vrnili v 38., strelec je bil Matthis Abline. To je bil tudi končni izid, čeprav je imel PSG 84 odstotkov časa žogo v posesti in sprožil 24 strelov.

Pred tem je Rennes s 5:0 odpravil St. Etienne, pri čemer so mrežo tekmeca začeli polniti po izključitvi Mathieuja Cafaroja v 37. minuti. Arnaud Kalimuendo je dosegel tri gole, dva z bele pike.

