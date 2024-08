PSG ligo odprl z zmago, a tudi s poškodbo zvezdnika

V slovenski ligi se novo prvenstvo igra že mesec dni, ta konec tedna pa so začeli tudi v Angliji, Italiji, Španiji in Franciji (v Nemčiji bodo prihodnji). V francoski ligue 1 je prišlo do velike spremembe, zapustil jo je največji zvezdnik Kylian Mbappe, a PSG ostaja prvi favorit za tako želeno lovoriko. To so potrdili že na uvodni tekmi, ko so Le Havre premagali s 4:1. Tega ne vodi več Luka Elsner, saj je prevzel Reims.

Po koncu pretekle sezone je PSG brez odškodnine zapustil Kyllian Mbappe in prestopil k madridskemu Realu. PSG je vseeno glavni kandidat za 13. naslov francoskega prvaka, tretjega zaporednega in 11. v zadnjih 13 letih. Kljub odhodu Mbappeja ima v konici napada še vedno dovolj kakovosti. Prvaki so se pred začetkom sezone okrepili z dvema novima igralcema. Na Parku princev bosta zaigrala nekdanja člana Benfice in Eintrachta iz Frankfurta vezist Joao Neves in centralni branilec Wilian Pacho. Prvi nasprotnik Parižanov je pristaniški Le Havre, ki se je komaj obdržal v prvi ligi (le tri točke nad cono izpada). Ekipe ne vodi več Luka Elsner. Ko so se pomerili nazadnje, aprila, je bilo 3:3.

Poškodoval se je Goncalo Ramos. Foto: Guliverimage Začetek nove sezone je bil za PSG več kot odličen, saj je korejski nogometaš Lee Kang-In zadel že v tretji minuti. Podal mu je Goncalo Ramos. Nadaljevanje pa ni bilo po željah trenerja in navijačev. Ramos se je poškodoval in moral že v 20. minuti v slačilnico. Zamenjal ga je Randal Kolo Muani. Ta je le štiri minute pozneje streljal z glavo, a zatresel okvir vrat. Le Havre je v 29. minuti prišel do izenačenja, ko je zadel Etienne Youte Kinkoue, a so sodniki gol razveljavili, češ da je šlo za prepovedanem položaj. Gautier Lloris je pozneje vendarle zadel za izenačenje in Le Havru je dolgo kazalo na točko. A so Parižani med 85. in 90. minuti zabili še trikrat in slavili s 4:1.

Luka Elsner Foto: Guliverimage Nekdanji strateg Domžal Elsner je zdaj na klopi kluba Stade de Reims, kamor se je preselil po dveh sezonah v Le Havru. Nasledil je Willa Stilla, cilj pa zdaj ni več obstanek v ligi, temveč priti čim bližje evropskim mestom. Za temi so spomladi zaostali za štiri točke. Bili so deveti v 18-članski prvi ligi. Za zdaj se v tem prestopnem roku še niso okrepili z res vidnim nogometašem. V soboto zvečer tekmo prvega kroga igrajo na domačem stadionu proti Lillu. To bo sploh prva uvodna domača tekma Reimsa po desetih letih.

Francosko prvenstvo, 1. krog:

Petek, 16. maj:

Sobota, 17. maj:

Nedelja, 18. maj:

Lestvica (prejšnja sezona):