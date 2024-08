Hokejisti HK Olimpija Ljubljana so odigrali prvo pripravljalno tekmo in zadnjega finalista ICEHL Celovec premagali z 2:1. Prvi pripravljalni obračun so oddelali tudi člani HDD Sij Acroni Jesenice, ki so doma z 2:5 izgubili s predstavnikom lige Erste Gyergyói. Ta bo danes ob 17.45 gostoval še v Tivoliju.