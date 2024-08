United dolgo trepetal za zmago, City vse bolj zdesetkan

Sezona 2024/2025 je že 126. po vrsti v najmočnejši angleški ligi in 33. pod imenom Premier League. Naslov brani Manchester City, ki je spomladi še četrtič zapored stal na vrhu Anglije (skupno desetič). Pred novo sezono niso bistveno spreminjali kadra, najodmevnejši je bil odhod Argentinca Juliana Alvareza k Janu Oblaku v Atletico Madrid. Sicer pa so v svoje vrste iz Troyesa pripeljali Brazilca Savinha. Največ angleških naslovov imajo še vedno njihovi mestni tekmeci, igralci Uniteda, ki so bili prvaki dvajsetkrat. En naslov manj ima Liverpool, londonski Arsenal pa je pri 13.

Zdesetkani Manchester City

ĐManchester City bo na prvi tekmi še brez Rodrija, saj še ni povsem pripravljen za igro. Strateg Pep Guardiola ne more računati na španskega reprezentanta, saj se je na treninge vrnil šele pred kratkim, potem ko zaradi poškodbe ni dokončal finalne tekme letošnjega evropskega prvenstva proti Angliji. Guardiola je na petkovi novinarski konferenci še sporočil, da so vsaj za štiri mesece izgubili mladega upa Oscarja Bobba, ki si je na treningu zlomil nogo. Še razlog več, da City ni optimalno pripravljen, pa je dejstvo, da so se angleški reprezentanti, Kyle Walker, John Stones in Phil Foden, pripravam pridružili šele ta teden. Že v prvem krogu pa jih čaka zahtevna naloga, saj v nedeljo gostujejo pri Chelseaju.

Enzo Maresca je novi trener Chelseaja. Foto: Reuters Chelsea iz Londona, ki ga po novem vodi Enzo Maresca, je bil znova najbolj dejaven v času poletnega prestopnega roka, za okrepitve naj bi porabili blizu 200 milijonov evrov. Med dražjimi je bil portugalski vezist Pedro Neto, ki je prestopil iz Wolverhamptona. Od kluba se je medtem poslovil maroški krilni igralec Hakim Ziyech. Med bolj dejavnimi v prestopnem roku so bili tudi pri Aston Villi. Ta je v svoje vrste med drugim pripeljala Iana Maatsena (Chelsea) ter belgijskega vezista Amadouja Onanaja iz Evertona.

Drugi v pretekli sezoni Arsenal je v svoje vrste zvabil italijanskega branilca Riccarda Calafiorija iz Bologne. Liverpool je po odhodu trenerja Jürgena Kloppa, ki ga je zamenjal Nizozemec Arne Slot, ohranil ogrodje moštva. Tretji iz pretekle sezone za zdaj niso pripeljali nobenih okrepitev, so se pa poslovili od vezistov Fabia Carvalha in Thiaga Alcantare ter branilca Joela Matipa.

"Zubimendi se je odločil, da ne pride"

Arne Slot je nasledil Jürgena Kloppa. Foto: Reuters Iz vrst Real Sociedada si je Slot želel Martina Zubimendija. "Zubimendi se je odločil, da ne pride. Naredili smo vse, da bi prišel. A če se nogometaš odloči, da ga ne bo, ga pač ne bo," je na zadnji novinarski konferenci pred uvodom z Ipswichom (sobota 13.30) dejal Slot. "Jürgen je ekipo pustil v dobrem stanju, od tu naprej pa samo gradimo. Ne bomo pa veliko spremenili. Ni potrebe, saj je večina stvari dobrih," je še dejal nekdanji trener Feyenoorda.

Bolj dejavni so bili pri Unitedu, ki je lani z osmim mestom znova razočaral. Ti so se okrepili s francoskim branilcem Lenyjem Yorojem in nizozemskim napadalcem Joshuo Zirkzeejem. Pri Tottenhamu poskušajo z nekaterimi okrepitvami v napadu znova poseči po samem vrhu, tako so se klubu pridružili napadalec Dominic Solanke ter vezista Archie Gray in Šved Lucas Bergvall, odšel je Ivan Perišić.

