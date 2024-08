Na hrvaškem otoku je popolnoma sam: "Revež bi lahko v mukah umrl"

Na nenaseljenem otoku Lavdara Mala, jugovzhodno od Dugega otoka, so turisti našli oslička, ki je tam povsem sam. Žival je videti zelo slabo in le vprašanje časa je, kdaj bo v mukah umrl, so zapisali v društvu Prijatelji živali (Prijatelji životinja).

Osamljenega oslička so na otoku Lavdara Mala opazili turisti, ki so društvu Prijatelji živali sporočili, da nesrečna žival stoji v morju in ni videti dobro.

V društvu pravijo, da Lavdara Mala nima prebivalcev, zadnji dve leti pa vsake toliko prejmejo kakšno prijavo o osamljenem osličku. Ali gre pri vseh prijavah za istega osla ali pa je otok kraj za zapustitev teh živali, ni znano.

Župan: Nisem strokovnjak, a ta osel je videti precej zdrav

V društvu so se za pomoč obrnili na župana Občine Murter-Kornati, ki je prav tako povedal, da vsako leto prejmejo prijave o zapuščenih oslih. Pred nekaj leti so organizirali dostavo vode nesrečnim živalim, da ne bi poginile.

"Na otoku so našli korita, ki dokazujejo, da nekdo še vedno skrbi zanje. Nisem strokovnjak za živali, vendar je ta osel videti precej zdrav in dobro hranjen. Lahko jih pregledamo in ukrepamo po odredbah veterinarske inšpekcije," je še zapisal župan v odgovoru društvu.

Gre za zlorabo

Pustiti žival na nenaseljenem otoku je po mnenju društva Prijatelji živali zloraba. Menijo, da morajo pristojni ugotoviti, kdo na otoku pušča živali, osličku pa zagotoviti vse, kar je potrebno.

"Gre za bitje, ki trpi zaradi nepazljivosti nekoga in lahko zaradi neodgovornosti nekoga umre v mukah. To je nesprejemljivo. Vprašati se je treba, kako lahko nekdo pusti osla na otoku, ko pa morajo biti živali pod stalnim nadzorom in stalno oskrbo. Žival mora biti pri odgovorni osebi, ki jo nadzoruje in ji omogoča dobro počutje. Če jo želi obdržati na otoku, naj se na ta otok preseli tudi odgovorna oseba," so zapisali v društvu.