Foto: Lamborghini Huracan je bil cenovno najbolj dostopen in zato tudi pogost Lamborghinijev superšportnik in kar nekaj huracanov lahko vidimo tudi na slovenskih cestah.

Dva valja manj, trije motorji več

Lamborghini je huracanovo pot končal, zdaj pa predstavil njegovega naslednika. Ta je dobil ime temerario. Namesto motorja 5,2-litrskega V10 ima ta štirilitrski motor V8 biturbo s hibridno zasnovo.

Temerario je namreč priključni hibrid, a baterija je zelo majhna (kapaciteta manj kot štiri kilovatne ure) in zato bo bistvo treh elektromotorjev predvsem pri dodatni zmogljivostih. Eden od motorjev bo zadaj, dva pa še na sprednji osi. Za krajše trenutke bo imel tako temerario štirikolesni pogon.

Vrhunske zmogljivosti

Sistemska moč pogona je 920 “konjev”, osemvaljnik pa se zavrti kar do deset tisoč vrtljajev v minuti. Do sto kilometrov na uro bo pospešil v manj kot treh sekundah (2,7 s), najvišja hitrost pa znaša 340 kilometrov na uro.

Oblikovno je temerario delno sledil potezam modela revuelto, ki je bil Lamborghinijev prvi priključni hibrid. Zadaj izstopa odrezan del, ki izpostavlja pogled na zadnji kolesi. Namesto šasije iz ogljikovih vlaken in aluminija, ki so jo uporabljali pri huracanu, so zdaj zasnovo izdelali v celoti iz aluminija. Osnovna masa vozila je 1.715 kilogramov, s paketom za dirkališča pa je mogoče maso znižati do 1.690 kilogramov.

Zanimiva novost je tudi programski vozni način “drift mode”, kar je prva taka rešitev pri Lamborghiniju.

Temerario uradno še ni naprodaj, zato cene zanj še niso znane.

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini

Foto: Lamborghini