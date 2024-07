Argentinci pod drobnogledom Fife zaradi rasističnih pesmi

Uvedba preiskave je posledica pritožbe Francoske nogometne zveze, ki se je ostro odzvala na omenjeni incident, ki po njenem mnenju nasprotuje vrednotam športa in človekovim pravicam. Omenjene napeve je na družbenih omrežjih objavil vezist argentinske reprezentance in Chelseaja Enzo Fernandez. Tarča žaljivih napevov je bil predvsem Kylian Mbappe, ki naj bi bil podobnih žaljivk deležen že pred dvema letoma, ko so Argentinci v finalu svetovnega prvenstva v Katarju premagali Francoze in tretjič osvojili naslov svetovnih prvakov.

Fernandez se je sicer kasneje opravičil za svoje obnašanje, za katerega je dejal, da je bilo posledica evforije ob zmagi nad Kolumbijo z 1:0, ki je Argentincem prinesla naslov južnoameriškega prvaka. "Sem proti vsem oblikam rasizma in diskriminacije," je dejal Fernandez. V bran mu je stopil tudi nekdanji član Liverpoola in Barcelone ter zdajšnji selektor argentinske reprezentance do 20 let Javier Mascherano. "Če kaj, potem Argentinci zagotovo nismo rasisti," je dejal.

Primer je ob tem dobil tudi politične razsežnosti, saj sta vanj posegla tudi ministra za šport iz obeh držav. Posebej zanimiva je reakcija argentinskega ministra Julia Garra, ki je v v pogovoru za eno izmed argentinskih radijskih postaj najprej zahteval opravičilo kapetana Lionela Messija in predsednika Argentinske nogometne zveza Julia Tapie, a se je nato od svojih besed ogradil. "Zanikam, da bi od Messija kdajkoli zahteval opravičilo, saj bi to bilo nespoštljivo do nekoga, ki ga občudujemo zaradi uspehov po športni in človeški plati," je na družbenem omrežju X zapisal Garro.

Zadeva tako postaja vroča politična tema v odnosih med državama, a končno sodbo o dogajanju bo dala Fifa, ki je v ta namen že maja oblikovala delovno skupino, ki bdi nad tovrstnimi ekscesi.