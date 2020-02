Nov dan, nov avtogol za PSG. Tokrat že po 48 sekundah igre. #video

PSG se je maščeval Dijonu za prvenstveni poraz, ki ga je proti njemu doživel novembra lani, ga premagal s 6:1 in se zlahka uvrstil v polfinale francoskega pokala. Pariški zvezdniki so se v središču pozornosti znova znašli tudi zaradi novega avtogola, ki jih je za njih prispeval nasprotnik. Med najboljše štiri se je že v torek uvrstil Rennes, pravkar se za tretjo vstopnico merita Lyon in Marseille, zadnjega polfinalista pa bomo dobili v četrtek.

PSG ostaja v igri za vse štiri lovorike v tej sezoni. V prvenstvu premočno vodi, v ligi prvakov ga kmalu čakata tekmi osmine finala, v ligaškem pokalu se je uvrstil v finale, zdaj pa je Parižanom to uspelo še v običajnem pokalu. Dijon, ki jim je prizadejal enega od treh prvenstvenih porazov v tej sezoni, je padel s kar 6:1, tako da je bilo maščevanje popolno. Dijon je prvič klonil že po vsega 48 sekundah igre, zanimivo pa je, da so Parižani do gola spet prišli po tem, ko so nasprotniki zatresli svojo mrežo.

Tokrat je bil avtogol malce manj spektakularen od tistega, ki je v nedeljo padel na prvenstvenem derbiju proti Lyonu in je postal viralen, a je bil vseeno atraktiven. Zaključka domačega branilca Wesleyja Lautoaja se verjetno ne bi sramoval niti Neymar, ki so ga gostje kljub prvotnim drugačnim napovedim zaradi poškodbe spet pogrešali v svoji postavi.