Fifa za dodatne kvalifikacije za klubsko SP

Mednarodna nogometna zveza Fifa je v nedeljo potrdila, da razmišlja o dodatnih kvalifikacijah med ameriškim Los Angelesom in mehiško Americo za popolnitev mesta na klubskem svetovnem prvenstvu. To se je sprostilo po izključitvi mehiškega Leona zaradi težav z lastniško strukturo kluba.

Kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, se za prosto mesto borita Los Angeles, ki je zasedel drugo mesto v ligi prvakov Concacafa in mehiška America, ki je najvišje uvrščeno moštvo na lestvici Concacafa brez že zagotovljene udeležbe na klubskem SP.

Ob tem na Fifi čakajo tudi, kako se bo razpletla pritožba Leona. Tega so izključili, saj ima iste lastnike kot mehiška Pachuca, ki prav tako sodeluje na turnirju.

Zadnji udeleženec se bo na turnirju, ki bo med 14. junijem in 13. julijem v ZDA, spustil v boj za čim večji delež nagradnega sklada, ki znaša kar milijardo dolarjev. Na njem bo prvič nastopilo 32 klubov z vseh celin, medtem ko bo prvo žensko klubsko svetovno prvenstvo na sporedu 2028.

V predtekmovanju so ekipe razdeljene v osem skupin. V skupini A bodo igrali Palmeiras, Porto, Al Ahly in Inter Miami, v skupini B PSG, Atletico Madrid, Botafogo in Seattle Sounders, v skupini C Bayern München, Auckland City, Boca Juniors in Benfica, v skupini D pa Flamengo, Esperance Sportive, Chelsea in Leon oz. Los Angeles ali America.

Skupino E sestavljajo River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey in Inter Milano, skupino F Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan in Mamelodi Sundowns, skupino G Manchester City, Wydad, Al Ain in Juventus, skupino H pa Real Madrid, Al Hilal, Pachuca in Salzburg. Po dve najboljši ekipi iz vsake skupine bosta napredovali v osmino finala.

Tekmovanje bodo organizatorji v ZDA izvedli tudi kot pripravo na svetovno prvenstvo 2026, bo potekalo na 12 stadionih v 11 mestih, sogostiteljici sta še Kanada in Mehika. Uvodno tekmo in finale bo gostil stadion MetLife v New Jerseyju.

