Moško klubsko svetovno prvenstvo bo na sporedu med 14. junijem in 13. julijem letos v ZDA. Na njem bo prvič nastopilo 32 klubov z vseh celin, medtem ko bo prvo žensko klubsko svetovno prvenstvo na sporedu 2028.

Finančne številke nagradnega sklada klubskega SP je krovna zveza razkrila že pred tedni, zdaj je vse skupaj še uradno potrdila.

Nagradne sklade sestavljata dva dela, 475 milijonov dolarjev bo namenjenih za nagrade za uspešnost, 525 milijonov pa za sodelovanje. Pri slednjem ni enotnega kriterija, temveč je Fifa oblikovala drsečo lestvico glede na športne in komercialne vidike, so pojasnili pri dpa. Za evropske klube, ki jih bo na letošnjem tekmovanju 12, tako velja razpon od 12,81 do 38,19 milijona dolarjev.

Južnoameriški klubi bodo prejeli po 15,21 milijona, Auckland City, predstavnik Oceanije, pa le 3,58 milijona.

V delu za tekmovalno uspešnost pa se številke gibljejo od dveh milijonov dolarjev za zmago v predtekmovalni skupini do 40 milijonov za končni uspeh.

Fifa pa načrtuje tudi solidarnostna sredstva za klube, ki ne sodelujejo na tekmovanju, računa, da bo na ta način razdelila 250 milijonov dolarjev.

Krovna zveza je decembra opravila žreb za letošnje klubsko SP. V skupini A bodo igrali Palmeiras, Porto, Al Ahly in Inter Miami, v skupini B PSG, Atletico Madrid, Botafogo in Seattle Sounders, v skupini C Bayern München, Auckland City, Boca Juniors in Benfica, v skupini D pa Flamengo, Esperance Sportive, Chelsea in Leon oz. nadomestna ekipa, saj ga je Fifa zaradi lastništva izključila, a se je klub pritožil.

Skupino E sestavljajo River Plate, Urawa Red Diamonds, Monterrey in Inter Milano, skupino F Fluminense, Borussia Dortmund, Ulsan in Mamelodi Sundowns, skupina G Manchester City, Wydad, Al Ain in Juventus, skupino H pa Real Madrid, Al Hilal, Pachuca in Salzburg. Po dve najboljši ekipi iz vsake bosta napredovali v osmino finala.

Tekmovanje bodo organizatorji v ZDA izvedli tudi kot pripravo na svetovno prvenstvo 2026, bo potekalo na 12 stadionih v enajstih mestih, sogostitelja sta še Kanada in Mehika. Uvodno tekmo in finale bo gostil MetLife Stadium v New Jerseyju.

