Lahko Messi in Ronaldo preprečita veselje Poljaku?

FIFA THE BEST 2020

Mednarodna nogometna zveza (Fifa) bo ob 19. uri v Zürichu razglasila najboljše v letu 2020. V igri za najboljšega nogometaša so Poljak Robert Lewandowski (Bayern) ter že ustaljeni dvojec, ki tovrstne nagrade pobira že vse od leta 2008, Cristiano Ronaldo (Juventus) in Lionel Messi (Barcelona). Med kandidati za najboljšega vratarja je tudi slovenski reprezentant in član madridskega Atletica Jan Oblak, njegova konkurenta sta Brazilec Alisson Becker (Liverpool) in Nemec Manuel Neuer (Bayern).