Velik udarec za Atletico in Oblaka

Španski prvak Atletico Madrid bo v zadnji del sezone 2021/22, v kateri si bo skušal zagotoviti nastop v ligi prvakov, vstopil brez dveh pomembnih igralcev. Zaradi poškodb leve stegenske mišice sta sezono že sklenila Portugalec Joao Felix in Francoz Thomas Lemar. Jan Oblak in soigralci do konca sezone, v kateri jih čaka še nekaj zelo zahtevnih izzivov, tako ne bodo mogli računati na najmočnejšo zasedbo.

Atleti v tej sezoni prvič, odkar se jim je leta 2014 pridružil Jan Oblak, branijo naslov španskega prvaka. Tega lahko ubranijo le še v primeru neverjetnega čudeža, saj šest krogov pred koncem za vodilnim Realom zaostajajo kar 15 točk. Ker so pred tem že izpadli iz lige prvakov (v četrtfinalu proti Manchester Cityju), superpokala (v polfinalu proti Athleticu) in španskega pokala (v osmini finala proti Real Sociedadu), bodo izbranci Diega Simeoneja sezono sklenili brez lovorike.

Če bi ostali še brez lige prvakov in bi sezono v la ligi končali pod četrtim mestom, bi bil to razlog za veliko nezadovoljstvo. Zato bodo rdeče-beli naredili vse, kar je v njihovi moči, da na lestvici zadržijo trenutno četrto mesto in ostanejo del evropske elite tudi v sezoni 2022/23.

Joao Felix lahko le še navija

Mladi Portugalec je v tej sezoni v la ligi dosegel osem zadetkov, največ v karieri. Foto: Reuters Atletico ima pred petouvrščenim Betisom tri, pred šestouvrščenim Real Sociedadom pa pet točk prednosti. Ker pa ima tudi zahteven spored srečanj, med drugim bo doma pričakal Real Madrid in Sevillo, na gostovanje pa se še dvakrat odpravlja v Baskijo, k Athletic Bilbau in Real Sociedadu, se bo moral še pošteno potruditi za zagotovitev vstopnice za ligo prvakov.

Zato poškodbi Joaa Felixa in Thomasa Lemarja predstavljata hud udarec za Simeonejevo četo, ki bo v zadnjih šest krogov španskega prvenstva vstopila z oslabljeno zasedbo. 22-letni portugalski zvezdnik si je v nedeljo na srečanju proti Espanyolu (2:1) poškodoval levo stegensko mišico. Zelenico je moral zapustiti že po prvem polčasu. Poškodba je tako resna, da soigralcem ne bo mogel pomagati vsaj mesec dni, s tem pa je že postalo dokončno jasno, da je nekdanji as Benfice že odigral svoje v tej sezoni.

"Žal novica ni takšna, kot sem upal. Z globoko žalostjo sporočam, da svoji ekipi do konca sezone ne bom več mogel pomagat. Zdaj lahko le navijam in spodbujam atlete z roba igrišča in trdo delam, da bom čim prej okreval in se vrnil še boljši," je na Instagramu zapisal Portugalec, za katerega je Atletico leta 2020 odštel 127 milijonov evrov in še danes velja za najdražji nakup v zgodovini madridskega klubskega velikana.

Jana Oblaka in soigralce do konca sezone čaka zelo zahteven spored tekem. Foto: Reuters

Njegova tržna vrednost po oceni Transfermarkta znaša 70 milijonov evrov. Je v porastu, k temu pa so pripomogle vedno boljše predstave. Felix je na zadnjih desetih prvenstvenih srečanjih prispeval šest zadetkov in tri asistence. V tej sezoni se je med strelce v la ligi vpisal že osemkrat in s tem dosegel osebni rekord. V prejšnji "šampionski" sezoni jih je v španskem prvenstvu prispeval v la ligi sedem, v krstni sezoni 2019/20, ko je šel po stopinjah Oblaka in se iz Lizbone preselil v Madrid, pa šest zadetkov.

Zanimivo je, da Felix spada med nogometaše, ki so v španskem prvenstvu najbolj izpostavljeni prekrškom. Nad njim je prekršek storjen na vsakih 18 minut. O tem je večkrat javno potožil predsednik Atletica Enrique Cerezo.

Proti Granadi brez številnih igralcev

Na seznamu poškodovanih se je znašel tudi Francoz Thomas Lemar. Foto: Reuters Atletico je do konca sezone ostal tudi brez občasnega francoskega reprezentanta Thomasa Lemarja, ki si je proti Espanyolu prav tako poškodoval levo stegensko mišico in do konca sezone ne bo več mogel pomagati soigralcem.

Oblak in druščina bodo v sredo v 33. krogu španskega prvenstva gostili Granado. Trener Diego Simeone se pred dvobojem z Andaluzijci srečuje z velikimi težavami. Felix in Lemar bosta odsotna zaradi poškodbe stegenske mišice, na seznamu poškodovanih sta tudi Jose Gimenez in Hector Herrera, Felipe in Geoffrey Kondogbia bosta manjkala zaradi kazni.