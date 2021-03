Izpit zrelosti za mlade Slovence na zgodovinskem Euru

Slovenska mlada nogometna reprezentanca do 21 let se bo danes na evropskem prvenstvu ob 18. uri v Celju pomerila s Češko. To bo njena druga tekma na Euru, z zmago nad češkimi sovrstniki pa bi si izbranci Milenka Ačimovića izboljšali možnosti za napredovanje v izločilni del. V drugi tekmi skupine B bosta v Mariboru obračunali velesili Španija in Italija.

Pred mlado slovensko nogometno reprezentanco je novo dejanje na evropskem prvenstvu. Danesi imajo priložnost za zgodovinsko krstno zmago na Euru, ki ga Slovenija gosti skupaj s sosedo Madžarsko. Ačimovićeva četa je v uvodnem nastopu ostala praznih rok v Mariboru proti branilcem naslova Špancem (0:3), danes pa se bo v Celju pomerila s Češko, ki je na stadionu v knežjem mestu že nastopila in se v uvodnem nastopu razšla brez zmagovalca proti Italiji (1:1).

Izločilni del šele čez dva meseca

Evropsko prvenstvo, na katerem lahko nastopajo nogometaši, rojeni po 1. januarju 1998, družno gostita Slovenija in Madžarska. Tekme potekajo pred praznimi tribunami, v četrtfinale se bosta iz vsake skupine uvrstili dve najboljši ekipi, drugi del prvenstva, izločilni del, pa bo na sporedu čez dva meseca, od 31. maja do 6. junija.

Mladi Španci se bodo danes v Mariboru pomerili z Italijani. Foto: Vid Ponikvar

Ples kroglic je slovenske nogometne upe uvrstil v skupino B, v kateri so še branilci naslova Španci, Čehi in Italijani. Slovenski tekmeci so v tem tisočletju osvojili kar šest naslovov evropskega prvaka do 21 let (Španija – 2011, 2013 in 2019, Italija – 2000 in 2004, Češka – 2002).