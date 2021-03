Konec čudežnega niza Slovenije in Oblaka, pomagal ni niti evrogol Iličića!

Poročilo s tekme v Sočiju:

Fotogalerija s tekme v Sočiju, foto Reuters in Guliverimage:

Konec dvoboja v Sočiju. Rusija je kljub pritisku Slovenije, ki je v drugem delu odločno krenila po izenačenje, zadržala prednost s prvega dela in premagala Kekovo četo z 2:1. Za najlepši trenutek srečanja je poskrbel evrogol Josipa Iličića. Vodilni Rusi so s tem še povečali naskok na lestvici, Slovenija, ki je po viteškem boju namučila favorita, pa ostaja pri treh točkah. V torek jo čaka gostovanje na Cipru, nato pa se bodo kvalifikacije za SP 2022 nadaljevale septembra. Slovenija je doživela prvi poraz po 19. novembru 2019, ko je izgubila na Poljskem (2:3), nato pa nanizala devet tekem brez poraza (šest zmag in tri remije), na omenjenih srečanjih pa prejela le en zadetek.

Artem Dzjuba je dvakrat prelisičil slovensko obrambo in dvakrat zatresel Oblakovo mrežo. Foto: Reuters

Konec rednega dela, a ima Slovenija še možnost za izenačenje. Sodnikov podaljšek bo trajal pet minut.

85. minuta: Sloveniji zmanjkuje časa za izenačenje. Do konca rednega dela je le še pet minut. Selektor Matjaž Kek je v igro poslal še zadnjega aduta s klopi, namesto Sandija Lovrića je vstopil v igro Luka Zahović. Ob ovacijah domačega občinstva je igro zapustil dvakratni strelec Artem Dzjuba.

79. minuta: Sloveniji se je ponudila priložnost za izenačenje. Sandi Lovrić je poslal predložek v kazenski strel, vratar Anton Šunin je žogo odbil do rezervista Damjana Bohara, ki je streljal proti vratom, a je ruska obramba blokirala njegov strel.

75. minuta: Kekova četa ima na voljo vedno manj časa za preobrat. Slovenski selektor je osvežil vrsto in krenil na vse ali nič. Namesto Andraža Šporarja je vstopil Haris Vučkić, Miho Zajca pa je zamenjal hitronogi Damjan Bohar. Ruski prireditelji so objavili, da dvoboj na stadionu Fišt spremlja natanko 13.008 gledalcev.

Pozdrav klubskih soigralcev, Josipa Iličića in Alekseja Mirančuka. Foto: Guliverimage 70. minuta: izjemna obramba Jana Oblaka. Po levi strani se je prikradel v slovenski kazenski prostor Vjačeslav Karavajev, ki je vstopil v igro le dve minuti pred tem (zamenjal je Jurija Žirkova), streljal v bližnji kot Oblakovih vrat, a je Škofjeločan odbil žogo v kot.

67. minuta: dlani domačega vratarja je ogrel Josip Iličić. Po desni strani je prodrl Jasmin Kurtić in podal velikemu prijatelju, ki pa je streljal neposredno v Antona Šunina, tako da ruski čuvaj mreže ni imel velikih težav.

61. minuta: za zdaj še brez izrazitejših priložnosti v drugem delu, Moči je v 61. minuti osvežil tudi slovenski selektor Matjaž Kek. Amedej Vetrih je vstopil v igro namesto Jake Bijola, Nejc Skubic pa je na desni strani zamenjal Petra Stojanovića.

49. minuta: prva menjava na tekmi. Aleksej Mirančuk, soigralec Josipa Iličića pri Atalanti, je vstopil v igro namesto Aleksandra Golovina.

Začetek drugega polčasa. Selektorja nista menjala enajsteric. Lahko mesto, ki leži ob Črnem morju in je leta 2014, ko je gostilo zimske olimpijske igre, že osrečilo Slovenijo, saj so njeni športni junaki takrat osvojili kar osem odličij, znova poskrbi za slovensko športno pravljico?

Konec prvega polčasa v Sočiju. Slovenija je namučila gostitelje, si pripravila kar nekaj priložnosti in večkrat ogrozila ruska vrata, a na odmor s prednostjo odhajajo izbranci Stanislava Čerčesova. Po zaslugi dvakratnega strelca Artena Dzjebe so ušli na 2:0, a je nato Josip Iličić s pravcatim evrogolom Sloveniji povrnil upanje, da lahko v Sočiju doseže tisto, kar si je zadala. Pozitiven rezultat. Kaj pravi statistika? Slovenija je boljša v razmerju strelov na gol (8:6), Rusi pa so večkrat merili v okvir vrat (3:2).

Veselje Josipa Iličića po njegovem 11. zadetku v dresu slovenske reprezentance. Foto: Guliverimage

43. minuta: branilec Rusije Fjodor Kudrjašov je prejel rumeni karton za prekršek nad Sandijem Lovrićem.

Goooooool! 2:1! 36. minuta. Kakšen odgovor Slovenije! Gostje so takoj po tem, ko so prejeli še drugi zadetek, znova napadli Ruse. Miha Zajc je podal Josipu Iličiću, ta pa je z izjemno potezo premagal ruskega vratarja! Zvezdnik Atalante je z zlato levico z roba kazenskega prostora atraktivno zatresel rusko mrežo in dosegel enega najlepših zadetkov slovenske reprezentance zadnjih let. Vratar Anton Šunin je bil prekratek, Slovenija pa je znižala zaostanek na 1:2. V Sočiju poteka zelo dinamična tekma, vse je še odprto!

Gooool! 2:0! 35. minuta. Rusi so podvojili vodstvo in spravili Slovenijo v hud položaj. Najprej je Aleksandr Golovin ob pomoči Mihe Blažiča, ki se je dotaknil žoge, zatresel prečko, nato pa je do žoge prišel Artem Dzjuba, se mojstrsko ostresel Jureta Balkovca in Mihe Mevlje, ter še drugič na tej tekmi prisilil k predaji Jana Oblaka.

28. minuta: Ni veliko manjkalo, pa bi Slovenija po vodstvu gostiteljev ekspresno izenačila. Josip Iličić je z velemojstrsko potezo lepo zaposlil Petra Stojanovića, ki se je z roba kazenskega prostora odločil za diagonalni strel. Žoga je za nekaj decimetrov zgrešila cilj, tako da ostaja pri vodstvu Rusov z 1:0. Le nekaj minut pozneje je z roba kazenskega prostora streljal še Josip Iličić, a je bil nenatančen, mimo vrat je ustrelil Sandi Lovrić. Slovenija je po prejetem zadetku nevarnejši tekmec.

Goooool! 1:0. 26. minuta. Rusija je prišla do vodstva. Po dvojni podaji se je slovenskih branilcev otresel Artem Dzjuba in z natančnim strelom po tleh v levi kot slovenskih vrat premagal Jana Oblaka. Škofjeločan je bil nemočen. S tem se je končal njegov dolg niz nepremaganosti, ki je trajal vse od konca leta 2019. Oblak pred tem ni zadetka, na katerih so se delile točke (kvalifikacije za EP in SP ter liga narodov), prejel kar 575 minut zapored! Dzjuba se je razveselil že 28. zadetka v ruskem dresu, asistenco je prispeval Daler Kuzjajev.

21. minuta: 30-letni naturalizirani Brazilec Mario Fernandes, ki za Rusijo nastopa od leta 2017, je ogrozil slovenska vrata. Z majhne oddaljenosti od vrat Jana Oblaka se mu je ponudila priložnost za strel z glavo, a je bil na srečo gostov nenatančen. Žogo je poslal nad prečko, tako da je splavala po vodi še ena izmed ruskih priložnosti za vodstvo z 1:0.

13. minuta: italijanski sodnik Marco Di Bello je pokazal že dva rumena kartona. Pri gostiteljih ga je prejel zvezdnik Monaca Aleksandr Golovin, pri Slovencih pa Miha Mevlja, kar je slaba novica za Kekovo četo, saj je Primorec prejel rumeno kazen že proti Hrvaški, tako da v torek na Cipru ne bo mogel pomagati soigralcem.

10. minuta: dvakrat zapored je bilo nevarno v slovenskem kazenskem prostoru. Mario Fernandes je lepo zaposlil Rifata Žemaletdinova, ki je prodrl po desni strani in streljal, nato pa je žogi spremenil smer Jure Balkovec, tako da je imel Jan Oblak kar nekaj dela. Žogo je odbil v kot, v naslednji akciji pa je prišel do neoviranega strela z zelo nevarnega mesta branilec Georgij Žikija, a se je čuvaj mreže iz Škofje Loke znova izkazal. Ostaja 0:0.

6. minuta: Josip Iličić je izvedel kot, v skoku pa je bil pred ruskimi vrati najvišji Miha Mevlja, a je z zahtevnega položaja streljal visoko čez vrata. Že v naslednjem napadu so prvič zapretili gostitelji. Do strela z glavo, pokrival ga je ravno Mevlja, je prišel ruski kapetan Artem Dzjuba, a je bil nenatančen in zgrešil vrata, tako da je Jan Oblak ostal brez dela.

Začetek dvoboja v Sočiju. Stadion Fišt odlično pozna branilec Slovenije Miha Mevlja, član ruskega prvoligaša Sočija. Pravico deli 39-letni italijanski sodnik Marco Di Bello.

Ob 15. uri se bo na olimpijskem stadionu Fišt, tekmo bo spremljalo okrog 13 tisoč gledalcev, začela tekma med Rusijo in Slovenijo. To bo obračun ekip, ki sta kot edini v prvem krogu v kvalifikacijski skupini H za SP 2022 osvojili vse tri točke. Slovenska reprezentanca je na ruskih tleh gostovala dvakrat. Leta 2001 je v Moskvi remizirala (1:1), osem let pozneje pa v prvi tekmi dodatnih kvalifikacij za SP 2010 izgubila z 1:2.

Ruski selektor Stanislav Čerčesov je v začetno postavo uvrstil tudi desnega bočnega igralca Maria Fernandesa, ki se je na zadnji tekmi na Malti vpisal med strelce (3:1), a tudi staknil poškodbo kolena, a je za spopad s Slovenijo že nared. Začetno postavo tako sestavljajo Šunin, Fernandes, Semenov, Džikija, Kudrjašov, Glovin, Odzojev, Kuzjajev, Žemaledinov, Dzjuba in Žirkov.

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek je izbral začetno enajsterico. Za razliko od tekme s Hrvaško bo od prve minute začel dvoboj Miha Zajc, Damjan Bohar pa se je preselil na klop.