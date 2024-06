V živo: Gruzija ob polčasu blizu zgodovinski zmagi

Na evropskem nogometnem prvenstvu v Nemčiji so v soboto na sporedu zadnje tri tekme drugega kroga skupinskega dela. Gruzija se v okviru skupine F v Hamburgu za svojo prvo zmago na evropskih prvenstvih meri s Češko in ob polčasu vodi z 1:0. Drugič v Nemčiji je zadel Giorgi Mamardashvili. Turčijo ob 18.00 v Dortmundu čaka Portugalska, to bo derbi dneva. Zadnja tekma skupine E med Belgijo in Romunijo pa bo ob 21. uri v Kölnu.

Navijači za prvo gruzijsko zmago. Foto: Guliverimage Uvodni tekmi skupine F sta se končali po pričakovanjih. Portugalska je z 2:1 po velikih težavah premagala Češko, Turčija pa je s 3:1 ugnala novinko evropskih prvenstev Gruzijo. Izbranci francoskega strokovnjaka na klopi Gruzije Willyja Sagnola so do zadnjih minut kljubovali Turkom, identično zgodbo so skušali uprizoriti proti Čehom. Da pridejo do prve točke, morda vseh treh na prvenstvih stare celine. Zanje je namreč to sploh prvo.

Ob polčasu je bila Gruzija na pragu zgodovinskega rezultata. Češka je bila sicer bolj podjetna (7:2 v strelih na gol), a je zadela samo enkrat, pa še ta gol ni veljal. Adam Hložek se je prehitro veselil, po ogledu s sistemom VAR se je izkazalo, da je pred strelom igral z roko. Igra z roko in sistem VAR pa je v sodnikovem dodatku vodila v 11-metrovko za križarje. Robina Hranača je v kazenskem prostoru žoga po predložku zadela v roke, z bele točke pa je napako kaznoval Giorgi Mamardashvili. To je drugi gol člana Valencie na prvenstvu.

Derbi dneva Turčija - Portugalska ob 18.00

Portugalci so v Nemčijo prišli kot eni od papirnatih favoritov za končno zmago, zdaj jih v Dortmundu čakajo dokazovanja željni Turki, ki bodo imeli številčno podporo, tudi številnih turških izseljencev v Nemčijo.

Na petkovi uvodni tekmi skupine E je Ukrajina premagala Slovaško z 2:1, v soboto pa se bo Belgija v Kölnu pomerila z Romunijo. "Rdeči vragi" bodo v primeru drugega poraza pod velik vprašaj postavili napredovanje v izločilne tekme, po nepolnem drugem krogu so namreč na zadnjem mestu, medtem ko so Romuni, Ukrajinci in Slovaki zbrali po tri točke.

