Po četrtkovi drami med Sloveniji in Srbijo, novi medli igri Anglije in zmagi Italije s pomočjo avtogola se evropsko nogometno prvenstvo v Nemčiji ta petek nadaljuje s tremi tekmami v skupinah D in E. Osrednji obračun dneva je tekma med Francijo in Nizozemsko (21.00), na kateri naj bi z zaščitno masko nastopil tudi Kylian Mbappe. Pred tem v skupini D igrata še Poljska in Avstrija (18.00), v skupini E pa Slovaška in Ukrajina (15.00).