Imate 3D-zebro tudi v vašem kraju? Generalijeva akcija za večjo prometno varnost.

Varno okolje je ena temeljnih vrednot vsake odgovorne družbe. Zanj se zavzema tudi zavarovalnica Generali, ki kot pomemben podpornik družbeno odgovornih projektov zavzeto ozavešča, izobražuje in spodbuja k odgovornemu ravnanju v prometu. Tako je v zadnjih štirih letih z izvajanjem partnerskega projekta Varno ima vedno prav omogočil 17 inovativnih tridimenzionalnih prehodov za pešce, izrisanih v bližini šol in vrtcev po vsej Sloveniji.

Kaj je 3D-zebra? To je inovativna rešitev za povečanje varnosti na prehodih za pešce. Ustvarja iluzijo tridimenzionalne ovire na cesti in voznike opozarja, naj bodo previdni. Pritegne njihovo pozornost in jih spodbudi, da na območjih umirjenega prometa vožnjo upočasnijo.

V zadnjih štirih letih so 3D-zebre postale prisrčen in nepogrešljiv projekt, ki ozavešča in opozarja na večjo prometno varnost. Najprej so zaživele v občinah Ljubljana, Ptuj in Velenje (kar dve), leto pozneje so se jim pridružili Črnomelj, Kobarid, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Novo mesto in Piran, lani pa še Nova Gorica, Celje, Bled, Krško in Trebnje. Letošnjo in tudi zadnjo 3D-zebro je te dni medse sprejela Občina Škofljica, pri najštevilčnejši osnovni šoli v Sloveniji, Podružnični šoli Lavrica.

"V naši občini, ki je zelo obremenjena s prometom in pomanjkljivo opremljena z varno cestno infrastrukturo, dajemo velik poudarek varnosti v prometu. Prav vsi smo del prometa in naša odgovornost je, da skupaj prispevamo k večji varnosti, še posebej v bližini šol in drugih občutljivih območij. Projekt, kot so 3D-zebre, je korak v pravo smer," je bil z novo pridobitvijo zadovoljen podžupan Občine Škofljica Bojan Božič.

Pomemben korak k boljši varnosti

"Vesela in ponosna sem, da se je od leta 2021, odkar smo v zavarovalnici Generali skupaj z Zavodom Varna pot začeli ta projekt, druščina 3D-zeber vsako leto večala – kar 17 jih že opravlja svojo vlogo po različnih krajih po Sloveniji. Prav vsaka od njih predstavlja majhen, a pomemben korak k bolj varnemu okolju za naše otroke, starše in vse udeležence v prometu. Ob zaključku projekta, ki je tudi izraz naše skupne zavezanosti k bolj trajnostnemu in odgovornemu načinu življenja, bi se zato rada zahvalila vsem, ki ste pomagali pri izvajanju te preventivne akcije, ter tudi vsem, ki ste in boste, tudi zaradi 3D-zebre, vozili preudarno," je ob zaključku te preventivne pobude povedala Vanja Hrovat, predsednica uprave Generali zavarovalnice d. d.

K projektu 3D-zebre je številne najmlajše udeležence v prometu privabil zlasti slovenski glasbenik in raper Rok Terkaj - Trkaj. Navdušil jih je s himno Varno prav, ki opozarja na najpogostejše napake, ki jih v prometu delamo vsi, tako pešci kot tudi kolesarji in vozniki. Besedilo s pomembnim sporočilom so v en glas ponavljali šolski zborčki vseh slovenskih občin s 3D-zebro.

Zavezani družbeni odgovornosti

Zavarovalnica Generali s podporo družbeno odgovornim in koristnim akcijam uresničuje svoje poslanstvo, da kot vseživljenjski partner vsakomur zagotovi varnejši vsakdan. S svojimi trajnostnimi zavezami, ki so del iztekajočega se strateškega cikla Vseživljenjski partner24: spodbujanje rasti, želi ustvarjati pozitiven vpliv v družbi. V iskanju inovativnih in trajnostnih rešitev za varnejšo mobilnost je s projektom 3D-zebre k še večji skrbi za najranljivejše spodbudila tudi lokalna okolja.

Pomemben del trajnostnega ozaveščanja o skrbi za prometno varnost so tudi izobraževalne vsebine o prometni varnosti za najmlajše s posebno predstavo Vilko zasije na potepu, ki gostuje po šolah in vrtcih ter na zabaven in otrokom razumljiv način opozarja na prometno varnost. Na voljo je tudi brezplačen vodič Varno v prometu. Ob podpori inciative Heroji furajo v pižamah Zavoda VOZIM se Generali aktivno zavzema tudi za zmanjšanje števila žrtev prometnih nesreč, ozavešča o nevarnosti vožnje pod vplivom alkohola ter tako skrbi za brezskrbno in lepšo prihodnost.

