Šok za Srbe, danes se piše zgodovina evropskega nogometa

Severna Makedonija bi lahko danes postala peta država, nastala na pogorišču nekdanje Jugoslavije, ki si je zagotovila nastop na velikem nogometnem tekmovanju. To je pred tem že uspelo Sloveniji, Hrvaški, BiH in Srbiji. Foto: Reuters

Evropsko prvenstvo v nogometu, največje tekmovanje stare celine, je bilo nazadnje leta 2016 v Franciji. Takrat je na sklepnem turnirju prvič nastopilo kar 24 ekip, lovoriko pa je osvojila Portugalska. Cristiano Ronaldo in druščina bi morala letos braniti naslov, a jo je nogometašem in Evropski nogometni zvezi (Uefa), pod okriljem katere poteka donosni Euro, zagodla epidemija novega koronavirusa. Prvenstvo bi moralo biti odigrano poleti, potekalo bi v 12 različnih državah, a ga je morala krovna evropska zveza prestaviti za leto dni.

Branilki naslova Portugalski je žreb na bližajočem se Euru namenil zahtevno skupino z Nemci in Francozi. Euro 2020 bo prihodnje leto od 11. junija do 11. julija. Foto: Reuters

Po novem bo poleti 2021, še vedno pa niso znani vsi udeleženci. Dvajset reprezentanc, ki so v kvalifikacijskem ciklusu osvojile prvo oziroma drugo mesto v svojih skupinah, že ima zagotovljen nastop. Spoznale so tudi že imena tekmecev, saj so lani v Bukarešti zaplesale kroglice in je že bolj ali manj znana sestava vseh osmih skupin. Ostajajo le še štiri neznanke. Kdo se bo pridružil velikemu tekmovanju po dodatnih kvalifikacijah, ki jih je prvič v zgodovini odredil uspeh v ligi narodov, in zaigral na Euru 2020 (čeprav bo odigran leta 2021, se je Uefa odločila, da bo zadržal "staro ime" z letnico 2020)?

Gruzija in Severna Makedonija pišeta zgodovino

Gruzija je v polfinalu play-offa za Euro 2020 izločila Belorusijo. Foto: Reuters V igri za štiri vstopnice je le še osem ekip, po dve v vsakem kakovostnem razredu lige narodov, odigrane leta 2018. Zaradi tega se bo kmalu pisala zgodovina, saj je, vsaj kar zadeva razplet v ligi D, že jasno, da bo na Euru nastopila ena izmed debitantk. V boju za Euro 2020 ostajata Gruzija in Severna Makedonija.

Dve reprezentanci, ki nista še nikoli nastopili, niti bili blizu velikemu tekmovanju. Eni izmed njiju se bo danes zelo smejalo. Na Euru bo zaigrala v skupini D v druščini Nizozemske, Ukrajine in Avstrije, ki so bile tako na plesu kroglic deležne največje sreče. Dvoboj v Tbilisiju se bo začel ob 18. uri po slovenskem času, preostali trije dvoboji pa slabe tri ure pozneje.

Srbi lovijo prvi Euro po letu 2000, Škoti čakajo nanj že 24 let

Luka Milivojević danes ne bo mogel pomagati soigralcem. Foto: Reuters Tudi v skupini C diši po zgodovinskem dosežku, saj Srbija (kot samostojna država) še nikoli ni nastopila na največjem evropskem nogometnem dogodku. Srbi čakajo na nastop na Euru vse od leta 2000, ko so se v Belgiji kot ZR Jugoslavija, tako da so bili v ekipi tudi črnogorski nogometaši, pomerili tudi s Slovenijo in v nepozabni drami v Charleroiju po velikem preobratu osvojili točko (3:3), nato pa izpadli v četrtfinalu.

Srbske "orle" je pred dvobojem desetletja, kakor so ga poimenovali nekateri mediji, pretresla novica, da so ostali brez enega najboljših igralcev. Zadnje testiranje na novi koronavirus je pokazalo, da je Luka Milivojević, zvezni igralec Crystal Palacea, okužen z novim koronavirisom, tako da danes ne bo mogel pomagati soigralcem proti Škotom. Otočani prihajajo v Beograd zelo motivirani, saj si lahko priigrajo prvi nastop na velikem tekmovanju v tem stoletju. Nazadnje so škotski nogometaši branili barve svoje domovine na SP 1998, na Euru pa dve leti prej v Angliji.

Zmagovalka spopada v srbski prestolnici bo na Euru zaigrala v skupini C, poleg Anglije, Češke in Hrvaške, tako da bi lahko nogometni svet prihodnje leto prisostvoval tudi "vročemu" sosedskemu obračunu med Srbijo in Hrvaško.

Kdo v "skupino smrti"?

Zanimivo spoznanje, polno mešanih vtisov, čaka zmagovalca obračuna v Budimpešti. Zmagovalec dvoboja med Madžarsko in Islandijo bo na Euru pristal v skupini A, ki so jo po lanskem žrebu oklicali za "skupino smrti". V njej namreč nastopajo Francija, Nemčija in Portugalska, kar zadnjemu potniku v omenjeno skupino odpira minimalne možnosti za napredovanje.

Zmagovalko obračuna v Belfastu, kjer se bosta spopadli Severna Irska in Slovaška, čaka izpraznjeno mesto v skupini B (Španija, Švedska in Poljska).