Škotska na nogah! Takega navdušenja ni bilo čutiti že 23 let.

Danes bodo na Euru odigrane tri tekme v skupinah D in E. Najprej se bosta v Glasgowu udarili Škotska in Češka. Gostitelji nastopajo na velikem tekmovanju prvič po 23 letih, temu primerna je tudi evforija na Škotskem! Ob 18. uri se bosta v St. Peterburgu v slovaškem obračunu spopadli Poljska in Slovaška, največje pozornosti bo deležen Robert Lewandowski, zvečer pa v Sevilli še Španija, prvi favorit skupine E, in Švedska.

Navijači Škotske nestrpno odštevajo ure do začetka spektakla na Hampden Parku v Glasgowu. Prvič po 25 letih bodo njihovi ljubljenci zaigrali na evropskem prvenstvu, prvič po 23 letih pa na velikem nogometnem tekmovanju. Nazadnje so se z elito družili na SP 1998, nato pa izgubili stik z najboljšimi. Lani so se izkazali v dodatnih kvalifikacijah, kjer so izločili Izrael in Srbijo. Na letošnjem Euru lahko na dveh tekmah računajo tudi na prednost domačega igrišča.

Selektor Jaroslav Šilhavy je prevzel odgovorno službo na Češkem leta 2018. Foto: Reuters

Danes jo bodo skušali izkoristiti proti Češki. To bo drugo srečanje prvega kroga v skupini D, ki sta ga v nedeljo odprli Anglija in Hrvaška, največji favoritinji za osvojitev prvih dveh mest, trije levi pa so na Wembleyju zmagali z 1:0. Škotska je pod vodstvom Steva Clarka neporažena na zadnjih petih tekmah, največjo moč prinašajo zvezdniki angleških klubskih velikanov Andy Robertson (Liverpool), Scott McTominay (Manchester United) in Kieran Tierney (Arsenal), v Angliji pa si služita kruh tudi dva izmed najboljših čeških reprezentantov − Tomaš Souček in Vladimir Coufal (oba West Ham). Češki selektor Jaroslav Silhavy napoveduje, da njegovi izbranci v Glasgowu ne nameravajo zaigrati zgolj obrambno ...

Verjetni začetni postavi: Škotska: Marshall; Hendry, Hanley, Tierney; O'Donnell, McTominay, McGregor, McGinn, Robertson; Dykes, Adams Češka: Vaclik; Coufal, Čelustka, Kalas, Boril; Souček, Kral; Masopust, Darida, Jankto; Schick

Kaj bo pokazal Lewandowski?

Robert Lewandowski in Paulo Sousa na posvetu na zadnjem treningu v Gdansku. Foto: Reuters Dogajanje v skupini E bo odprl dvoboj v St. Peterburgu, ki bo gostil kar šest tekem skupinskega dela. Rusko velemesto bo prizorišče slovanskega spopada med Poljsko in Slovaško. Vloga favoritov pripada Poljakom, ki jih je pred kratkim prevzel nekdanji zvezdnik portugalskega nogometa Paulo Sousa, a se na začetku kvalifikacij za SP 2022 ni preveč izkazal.

Pozornost bo usmerjena na Roberta Lewandowskega, enega najboljših napadalcev na svetu, ki je v nedavno končani sezoni v dresu Bayerna poskrbel za nič koliko rekordov (41 zadetkov v prvenstvu!). Na njegovo žalost so ga pestile poškodbe ravno v obdobju, ko so se Bavarci v ligi prvakov merili s PSG, tako da je Lewandowski ostal brez evropske krone. Bo uspešnejši v državnem dresu?

Slovaki, ki so se na Euro uvrstili z dodatnimi kvalifikacijami, bodo septembra gostovali v Ljubljani, v kvalifikacijah za SP 2022 pa so prikazali dva različna obraza. Remizirali so z Malto in Ciprom, a tudi doma ugnali Rusijo. Današnji dvoboj bo tako s posebnim zanimanjem spremljal tudi selektor slovenske izbrane vrste Matjaž Kek.

Verjetni začetni postavi: Poljska: Szczesny; Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski; Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz; Jozwiak, Lewandowski Slovaška: Dubravka; Pekarik, Šatka, Škriniar, Hubočan; Kučka, Benes; Haraslin, Hamšik, Mak; Duda

Španci brez belih baletnikov

Luis Enrique se zaveda, da je Španija prvi favorit skupine E. Foto: Reuters V večernem obračunu se bosta v Sevilli pomerili Španija in Švedska. Rdeča furija spada med favorite prvenstva. Trikratni evropski prvaki, v tem tisočletju so bili najboljši dvakrat (2008 in 2012), na tem Euru presenetljivo nastopajo brez nogometašev madridskega Reala, a lahko selektor Luis Enrique še vedno računa na številne zvezdnike evropskega nogometa, med katerimi prevladujejo znana imena iz Atletica in Barcelone. Zaradi težav s koronavirusom v uvodnem delu prvenstva Španija ne bo mogla računati na kapetana Sergia Busquetsa, tako da bi lahko danes v zvezni vrsti združili moči Thiago Alcantara, Rodri in Llorente (Koke), v napadu pa se največ pričakuje od razigranega napadalca Villarreala Gerarda Morena. Švedi so se nazadnje v izločilni del Eura prebili leta 2004. Nato so bili trikrat zapored izločeni že po skupinskem delu.

Skandinavci, za katere je nameraval nastopiti tudi Zlatan Ibrahimović, a mu je odmevno vrnitev preprečila poškodba kolena, si želijo prekiniti niz. Zaradi okužbe s koronavirusom danes ne bodo mogli računati na pomoč Dejana Kuluševskega in Mattiasa Svanberga, bodo pa zelo prav prišle izkušnje Alexandra Isaka, mladega napadalca Reala Sociedada, ki je v zadnji sezoni v la ligi dosegel 17 zadetkov in spoznal večino današnjih tekmecev.

Verjetni začetni postavi: Španija: Unai Simón: Azpilicueta, Laporte, Pau Torres, Alba: Llorente, Rodri, Pedri: Gerard Moreno, Morata, Ferran Torres Švedska: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Ekdal, Olsson, Forsberg; Isak, Berg