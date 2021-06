Šok v Köbenhavnu, zdravniki se borijo za življenje Eriksena

45. minuta: tekma je prekinjena. Na tleh je obležal Danec Christian Eriksen. Izgubil je zavest. Gledalci in soigralci so obnemeli. Zvezdnika danskega nogometa in milanskega Interja oživljajo, zdravniki se borijo za njegovo življenje, soigralci so v solzah in molijo za njegovo zdravje. Vlada negotovost, občinstvo je v šoku. Nogometni spektakel se je sprevrgel v mučne trenutke, v katerih si vsi skupaj želimo le eno. Da bi Eriksenovo srce začelo ponovno biti.

Nordijski spopad v Köbenhavnu se je sprevrgel v tragični dogodek. Foto: Reuters

30. minuta: na Danskem diši po prvem zadetku, gostitelji so premočni, za zdaj so proti finskim vratom streljali še devetkrat, gostje, ki nastopajo prvič na velikem tekmovanju, pa so še brez strela.

Začetek dvoboja v Köbenhavnu. Glavni sodnik je Anglež Anthony Taylor.

Danes je na stadionu Parken okrog 16 tisoč bučnih navijačev. Foto: Reuters

Danska bo skušala prednost domačega igrišča na nordijskem spopadu izkoristiti z začetno enajsterico:

🇩🇰 Denmark have won 9 of their last 11 international matches (W9, D1, L1) 💪#EURO2020 — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021

Finska se bo na stadionu Parken predstavila v tej postavi: