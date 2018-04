Olimpija je vse uničila, krivec je Bišćan

Ermin Raković o troboju Olimpije, Maribora in Domžal

Ermin Raković je v 1. SNL odigral 268 tekem in dosegel 108 zadetkov. Državni naslov je osvojil z Domžalami, pokalnega pa z Mariborom in Interblockom. Foto: Vid Ponikvar

Olimpija je osem krogov pred koncem Prve lige Telekom Slovenije še vedno v najboljšem položaju. Ima 64 točk in majhno, a pomembno prednost pred zasledovalcema, h katerima jo bo do konca sezone še vodila pot. Gostovala bo tako v Ljudskem vrtu kot tudi domžalskem Športnem parku, kjer bo odigrala dvoboj zadnjega kroga.

V 1. SNL je nastopil tako s "starejšo" kot "novejšo" različico ljubljanske Olimpije. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida "Olimpija je glede na to, kakšno ekipo ima na razpolago, izpustila iz rok preveč točk. Preveč. Največjo odgovornost nosi trener Bišćan. Najbolj me je razočaral na derbiju z Mariborom (1:1 v Stožicah). Odigral ga je preveč bojazljivo. Takrat je bil Maribor na dnu. Bil je v zelo slabem položaju. Takrat bi ga morala Olimpija razbiti, a mu je dovolila, da se vrne. Lahko bi ga pohodila, tako pa ga je vrnila v igro za naslov. Takrat je imela Olimpija prvenstvo v svojih rokah. Dobesedno na pladnju, a je vse uničila, tako da bo zdaj težko osvojila naslov. Maribor se je dvignil, tako da bo zanimivo do konca. Sploh za nas, ki ne navijamo za nikogar in smo željni zlasti dobrega nogometa," sporoča Ermin Raković.

Je eden redkih slovenskih nogometašev, ki je na sončni strani Alp nastopil za vse tri najboljše klube v tej sezoni. Za Olimpijo, Maribor in Domžale, ki jih osem krogov pred koncem na razpredelnici loči le pet točk, tako da se obeta razburljiv troboj.

Z Olimpijo nekaj ni v redu

Igor Bišćan v tem letu z Olimpijo še ni izgubil, pred Mariborom pa ima tri točke prednosti. Foto: Žiga Zupan/Sportida Nekdanji napadalec največjih slovenskih ekip se ga zelo veseli. V vsakem klubu je doživel marsikaj lepega. Zanimivo je, da je lovorike osvajal tako v Mariboru kot Domžalah, izostale so le v zeleno-belem dresu.

"Ne navijam za nikogar, spoštujem pa vse tri. Simpatične so mi tudi Domžale. Imajo dobro ekipo in krasno delajo z igralci. Zanimivo bo," iz boja za naslov še zdaleč ni odpisal rumenih. Podobno kot trenerja Olimpije in Maribora.

Še pred nekaj tedni je kazalo, da bi lahko Olimpija sezono v veličastnem slogu zasukala v svojo prid in zlahka osvojila naslov prvaka, a se je zalomilo.

Kdo bo osvojil naslov državnega prvaka v nogometu v tej sezoni? Olimpija (trenutno 64 točk) 25,00% +

Maribor (61 točk) 50,00% +

Domžale (59 točk) 25,00% +

"Če imaš deset točk prednosti, pa jih tako hitro izgubiš, to pomeni, da v klubu nekaj ni redu. V psihološkem smislu. Za to ne krivim dodatnih obveznosti v pokalu, ki jih Maribor in Domžale nista imela. Olimpija ima na voljo tako veliko kakovostnih igralcev, da si ne bi smela dovoliti teh težav. Ima dovolj širok kader," je prepričan, da je nekaj narobe za Olimpijinimi zidovi. Navzven deluje dobro, klub je še vedno v najboljšem položaju, da osvoji dvojno krono, v notranjosti pa po mnenju nekdanjega slovenskega nogometaša ni vse tako.

Maribor je v tem svetovni prvak

Mariborčani po tem, ko je NZS suspendirala Zlatka Zahovića, ne poznajo poraza. Foto: Vid Ponikvar Bišćanova četa v tem koledarskem letu resda ni izgubila, a je s tremi remiji (proti Mariboru, Domžalam in Celju) tekmecema dovolila, da se mu močno približata. Vijolice, ki so po odmevni Zahovićevi aferi, zaradi katere je Nogometna zveza Slovenije športnega direktorja Maribora suspendirala skoraj do konca septembra, so tavale v rezultatski krizi.

Nato so po remiju na večnem derbiju v Stožicah, kjer so že nevarno zaostajale, le našle zmagoviti ritem. Zdaj imajo vse v svojih rokah. Če bi namreč do konca sezone premagale vseh osem tekmecev, jim naslova ne bi mogel več vzeti nihče.

"Maribor je glede tega fenomen. Ko nastopijo težave, ponavadi iz njih stopi trikrat močnejši. Ko Zlatko naredi incident, pa njegovega zadnjega sploh ne odobravam, to potem pozitivno vpliva na klub. Maribor je v tem svetovni prvak. Odkar je v klubu, je njegov alfa in omega. Ve, kako se tem stvarem streže v tujini, kako je s tem na Portugalskem. On je pol Maribora," je prepričan, da so zapleti, ki so jih povzročile Zahovićeve besede na novinarski konferenci po domačem porazu proti Krškemu, na koncu vijolicam prinesli le dodaten zagon, energijo, motivacijo. To potrjuje niz zaporednih zmag, s katerimi so se povsem približale vodilni Olimpiji.

Čudi ga obrambno naravnana igra Olimpije

Blizu pa so tudi Domžale. Na zadnjih 14 nastopih so osvojile kar 40 točk! "Morda pa pri nas obvelja Kjer se kregata dva, tretji dobiček ima," se je nasmehnil Raković in pohvalil zadnje predstave domžalskega kluba.

Domžalčani so na nedavnem gostovanju v Ljubljani proti Olimpiji izenačili v sodnikovem podaljšku. Foto: Urban Urbanc/Sportida

"Imajo zrelo ekipo in dobro klimo med upravo in igralci. Vse je v najlepšem redu. Seveda so tudi Domžale še v igri za naslov. Všeč mi je Rožmanov pristop. Tudi sam sem pristaš napadalnega nogometa. Ko sem bil prvak z Domžalami, smo igrali tako. Zato me še toliko bolj čudi, da Olimpija s tem kadrom, ki ga ima na razpolago, igra defenzivno. Tega res ne razumem. Zakaj? Ne moreš igrati 'ziheraško' celotno prvenstvo. Morda evropske tekme ali pa nekatere pri koncu sezone, ne pa celotno prvenstvo. Že jeseni ni izkoristila napornega ritma, ki je zaradi evropskih nastopov spremljal Mariborčane," Raković zameri trenerju Olimpije, da je zapravil veliko priložnost.

"Morda pa bo o prvaku odločal zadnji krog. Naj se udarijo, pa bomo videli, kdo je boljši," komaj čaka razplet zadnjega dela prvenstva, v katerem se bodo medsebojno pomerili trije najboljši klubi.

Pri 40 letih še noče prekiniti tekmovalnega nogometnega ritma. Foto: Vid Ponikvar

Domžale bodo v prednosti, saj bodo obe tekmi odigrale doma, Maribor bo gostitelj na večnem derbiju z Olimpijo, zmaji pa bodo na derbijih do konca sezone ostali brez pomoči Stožic, kjer so v tej sezoni nepremagljivi. "Vsi trije so v igri za naslov, to je najlepša reklama za nogomet," poudarja Raka.

Ni še rekel zadnje nogometu

Raković je pred leti z Mariborčani osvojil pokalno lovoriko. Foto: Reuters Čeprav je lani v intervjuju za Sportal zatrjeval, da je v nogometu že odigral zadnjo tekmo, si je nato premislil. Pete so ga zasrbele, tako da se je hitro znašel v družbi nogometnih čevljev. Odločil se je, da bo pomagal nekdanjemu klubu Interblock, s katerim je osvajal (super)pokalne lovorike.

"Žal nisem igral dolgo. Spremljalo me je preveč poškodb, tako da nisem mogel več redno trenirati. Škoda. So pa mojo vlogo prevzeti mladi. Morda pa se v prihodnji sezoni pridružim kakšnemu petoligašu. Zakaj pa ne. Nisem še rekel zadnje," je 40-letni Ljubljančan, ki je državni dres oblekel 15-krat in dosegel en zadetek, odločen nadaljevati ljubezen do nogometa tudi na igrišču.

Je eden redkih nogometašev, ki je na sončni strani Alp v 1. SNL branil barve Olimpije, Maribora in Domžal. Takšni so le še Dejan Djuranović, član strokovnega vodstva rumenih, Željko Filipović, nogometni legionar v Belorusiji, in Agim Ibraimi, Makedonec s slovenskim potnim listom, ki z Domžalami blesti v spomladanskem delu in dobro ve, kako se osvajajo lovorike …