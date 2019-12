Ne k Juventusu, mladi Norvežan v Nemčijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Napadalec avstrijskega RB Salzburga Erling Braut Haaland, ki naj bi se po pisanju italijanskih časnikov pred dnevi preselil k italijanskemu Juventusu, je raje izbral Borussio iz Dortmunda. Devetnajstletni Norvežan se bo v zimskem prestopnem roku preselil k Borussii, ki ji je dal prednost pred Juventusom, Manchester Unitedom, Leipzigom in Milanom.

Haaland je to sezono v izjemni formi, saj je na 22 tekmah za avstrijsko ekipo zabil 28 golov, od tega osem v ligi prvakov proti Liverpoolu, Napoliju in Genku.

Prestop mladega nogometaša, za katerega so se zanimali številni klubi širom Evrope, so danes uradno potrdili v vodstvu Borussie Dortmunda, ki se ji bo Haaland uradno pridružil 3. januarja in dan pozneje z ekipo odpotoval na pripravljalni tabor v špansko Marbello.

Haaland je z nemškim prvoligašem podpisal pogodbo do 30. junija 2024, so še potrdili na klubski spletni strani.

"Pozdravljeni navijači Borussie, veseli me, da se lahko pridružim temu fantastičnemu klubu. Gremo. Se vidimo prihodnje leto," je najstnik pozdravil pristaše trenutno četrtega moštva Bundeslige in pokazal nekaj veščin nemškega jezika.

Preberite še: