Juventus ujel čudežnega norveškega najstnika?

Norveški napadalec Erling Braut Haaland je v tej sezoni zablestel v ligi prvakov v dresu Red Bull Salzburga in poskrbel, da se zanj zanima več uglednih evropskih klubov. Po poročanju italijanskega časnika Tuttosport se bo v zimskem prestopnem roku pridružil Juventusu, avstrijski prvak pa bo zanj plačal 30 milijonov evrov.

Norveški čudežni najstnik Erling Braut Haaland je postal neusmiljen stroj za zadetke. V skupinskem delu lige prvakov je bil drugi najboljši strelec tekmovanja, podobno velja tudi za avstrijsko prvenstvo, kjer je s Salzburgom osvojil naslov jesenskega prvaka in dosegel 16 zadetkov. Zanj se zanimajo številni veliki klubi, med drugim Juventus, Manchester United, Borussia Dortmund, AC Milan in RB Leipzig, italijanski mediji pa že poročajo o tem, da je 19-letni Skandinavec našel skupni jezik s staro damo iz Torina.

V prihodnje skupaj z Ronaldom?

Mladi Norvežan, ki bo 20 let dopolnil 21. julija 2020, je želja številnih evropskih velikanov. Foto: Getty Images Če bo tudi uradno sklenil sodelovanje z italijanskim prvakom, bo v napadu sodeloval s slovitim Cristianom Ronaldom, ki je zaznamoval nogomet tega tisočletja in ima z Juventusom velike načrte v Evropi. Portugalec je star že 35 let, Argentinec Gonzalo Higuain ima tri leta manj, tako da najboljši italijanski klub, ki bo v serie A prezimil na vrhu skupaj s Handanovićevim Interjem, pričakovano pogleduje proti mladim okrepitvam.

Haaland naj bi bil tudi napadalec po okusu trenerja Juventusa Maurizia Sarrija. Strateg italijanskega prvaka je v napadu že pred začetkom sezone prečrtal izkušenega Hrvata Maria Mandžukića, ki bo prihodnji mesec našel novega delodajalca.