Iličić čaral in ponižal AC Milan #video

Atalanta je na prvi nedeljski tekmi 17. kroga serie A pred domačimi gledalci s kar 5:0 razbila AC Milan. Josip Iličić, ki je igral do 80. minute, je dosegel dva zadetka, temu pa dodal še podajo za zadetek za 1:0. Lecce brez kaznovanega Žana Majerja gosti Bologno. V soboto je Inter Samirja Handanovića razbil Genoo (4:0) in ponovno skočil pred Juventus, ki je že v sredo ugnal Sampdorio.

Drugi zadetek Iličića proti AC Milanu:

Udinese je v soboto z 2:1 ugnal Cagliari Valterja Birse, ki je tekmo izpustil zaradi poškodbe, Spal pa je z 2:1 ugnal Torino in prišel do pomembnih točk v boju za obstanek. Jasmin Kurtić je za zmagovalce igral do 74. minute.

Italijansko prvenstvo, 17. krog:

Lestvica:

Najboljši strelci:

17 - Immobile (Lazio)

12 - Lukaku (Inter)

11 - Joao Pedro (Cagliari)

10 - Ronaldo (Juventus), Muriel (Atalanta)

8 - Berardi, Caputo (oba Sassuolo), Martinez (Inter)

...

7 - Iličić (Atalanta)

2 - Kurtić (Spal) ...