Rimljani v Riadu temeljito porazili zvezdniški Juventus

Nogometaši Lazia so s 3:1 premagali Juventus in osvojili superpokalno lovoriko. Foto: Reuters

Rimski Lazio in torinski Juventus sta v Riadu v Savdski Arabiji obračunala za italijanski superpokal. Zmage s 3:1 so se veselili Rimljani, navijače Lazia so z goli osrečili Španec Luis Alberto, Bosanec Senad Lulić in domači vezist Danilo Cataldi, častni zadetek za Juventus pa je dosegel Argentinec Paulo Dybala.