Le nekaj dni pred koncem zimskega prestopnega roka je oživelo zanimanje Chelseaja za nakup argentinskega zvezdnika Enza Fernandeza. Londončani so za 22-letnega zveznega igralca, ki so ga na SP 2022 v Katarju razglasili za najboljšega mladega nogometaša tekmovanja, pripravljeni Benfici plačati več kot 120 milijonov evrov, kolikor znaša odkupna klavzula v njegovi pogodbi. Bogati angleški klub ima le še dva dni časa, da uresniči svojo namero in omehča Portugalce.

V letošnjem zimskem nogometnem prestopnem roku je bilo sklenjenih 11 poslov, vrednih vsaj 20 milijonov evrov. Pri vseh so imeli glavno besedo angleški klubi, ki so s pomočjo "televizijskega" denarja, ogromnih zneskov, prisluženih z naslova televizijskih pravic, zagospodarili svetovni nogometni tržnici.

Pri tem pa se ne nameravajo ustaviti. Angleški velikani želijo v izdihljajih prestopnega roka svoje vrste okrepiti še z nekaterimi zvenečimi imeni, za katere so pripravljeni odšteti veliko denarja. Arsenal tako še ni rekel zadnje, kar zadeva možnost prihoda Ekvadorca Moisesa Caiceda, za katerega Brightonu ponuja okrog 80 milijonov evrov, še odločnejši pa je Chelsea.

Ukrajinec Mihajlo Mudrik, za katerega bodo modri odšteli 70 milijonov evrov, je najdražji posel tega prestopnega roka. Foto: Reuters

Modri so že tako rekorderji zadnjih prestopnih rokov, hkrati pa se spretno izmikajo kršitvam določil finančnega ferpleja, saj se s klubi, s katerimi sklepajo odmevne posle, dogovorijo za izplačevanje zneska v večletnih obrokih. Čeprav je Chelsea letos na Stamford Bridge pripeljal že sedem novih imen, pa bi lahko odprl vrata še enemu, za katerega bi odštel tako veliko denarja, da bi ta postal nesporni rekorder leta 2023.

Najboljši mladi nogometaš SP 2022 v Katarju

Na SP 2022, takrat je bil star še 21 let, so ga izbrali za najboljšega mladega nogometaša tekmovanja. Foto: Reuters Oživela je namreč resnost namere modrih za nakup enega največjih odkritij nedavnega svetovnega prvenstva v Katarju. Tam je Enzo Fernandez navduševal s predstavami v zvezni vrsti argentinske reprezentance, ji pomagal do naslova svetovnega prvaka, na koncu pa prejel še priznanje za najboljšega mladega nogometaša prvenstva. Zadnji uspehi so dvignili tržno vrednost 22-letnega igralca, ki ga je lani kupila Benfica in takrat njegovemu nekdanjemu klubu River Plate plačala 14 milijonov evrov. V pogodbi omenjena odkupna klavzula znaša 120 milijonov evrov.

Čeprav so angleški mediji poročali o ideji, da bi ponudba Chelseaja za Fernandeza ob temu primerni manjši odškodnini vključevala številne nogometaše modrih (tako bi na stadion Luz na primer prišel Maročan Hakim Ziyech), mlada zimska novinca Chelseaja David Datro Fofana in Andrey Santos pa bi odšla v Lizbono kot posojena nogometaša modrih, Benfica za takšen posel ni pokazala zanimanja. Ni ji bil všeč niti drzen predlog Londončanov, ki so bili pripravljeni za Fernandeza plačati celo nekaj milijonov več od zneska, zapisanega v odkupni klavzuli, ki pa bi ga nato portugalskemu velikanu plačevali obročno več let.

🚨 Chelsea are back in direct talks with Benfica for Enzo Fernández. They want the player at all costs — Chelsea would be prepared to pay €120m fee. 🔵🇦🇷 #CFC



Benfica president Rui Costa has still no intention to accept — but Chelsea will insist to get the deal done now. pic.twitter.com/CFhiVsv9no — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 29, 2023

Benfica vztraja pri možnosti, da bi moral Chelsea celoten znesek, 120 milijonov evrov, kot je zapisan v odkupni klavzuli, poravnati naenkrat. To si poročanju italijanskega novinarja Fabrizia Romana, ki je tesno vpet v dogajanje pri največjih nogometnih prestopih na svetu, želi tudi predsednik Benfice Rui Costa.

Chelsea nima na voljo več veliko časa

Chelsea očitno še ni rekel zadnje v prestopnem roku. Poleg Enza Fernandeza se omenja tudi njihovo zanimanje za Fernandezovega reprezentančnega soigralca Alexisa MacAllisterja (Brighton) in Amadouja Onanaja (Everton). Foto: Reuters Ker pa to ne bi bilo všeč Londončanom, saj bi s tem kršili pravila finančnega ferpleja, bodo poskušali predstavniki Chelseaja v zadnjih dneh prestopnega roka še enkrat prepričati Lizbončane, da bi popustili pri svojih zahtevah in jim omogočili posel, vreden več kot 120 milijonov evrov. Potem ga ne bi obravnavali kot znesek iz odkupne klavzule, ki mora biti nujno plačan v enkratnem znesku, ampak kot nogometni prestop, pri katerem se lahko kluba med seboj dogovorita o dinamiki izplačevanja odškodnine. Chelsea bi si prizadeval, da bi bila odškodnina za Fernandeza podobno kot v večini letošnjih poslov modrih, izplačana v daljšem obdobju, predvidoma v sedmih letih in pol oziroma celo osmih letih in pol.

Argentinski reprezentant pred tedni, ko se je začela omenjati možnost selitve v London, ni skrival želje, da bi kariero nadaljeval na Otoku. Daleč od tega, da mu gre pri Benfici slabo, v tej sezoni se je z njo uvrstil tudi med 16 najboljših v ligi prvakov, a kariero bi raje nadaljeval v Angliji, ki se lahko pohvali z najmočnejšim prvenstvom na svetu.

Enzo Fernandez je v četrtek pomagal Benfici do zmage nad Pacos Ferreira (2:0). Lizbončani vodijo v portugalskem prvenstvu, pred drugouvrščeno Brago imajo s tekmo več sedem točk prednosti. Foto: Reuters

Fernandez ima sicer z Benfico, nekdanjim klubom Jana Oblaka in Zlatka Zahovića, sklenjeno pogodbo do leta 2027. V četrtek je odigral vso tekmo za Benfico in ji pomagal do zmage nad Pacos Ferreiro (2:0), do torka zvečer, ko se bo za portugalske in angleške klube končal zimski prestopni rok, pa bi se lahko, kar zadeva njegovo usodo, zgodilo še veliko zanimivega. Sploh če bo Chelsea omehčal Benfico, da prisluhne njegovemu poslovnemu predlogu. Če bi bil sprejet, bi bil sklenjen prvi letošnji posel, pri katerem bi se zapisala trimestna številka, izražena v milijonih evrov.