Družinska tragedija vratarja Liverpoola

Oče Jose je na tamkajšnjem jezeru lovil ribe in utonil, je za brazilski CNN potrdil vratarjev zastopnik Zé Maria Neis. Tudi lokalni policijski inšpektorat je potrdil, da je šlo za nesrečo. Za Reuters so dejali, da so 57-letnega Beckerja našli na jezeru na njegovem posestvu in da ni suma, da bi umrl nasilne smrti.

We are deeply saddened by the tragic death of Alisson Becker’s father, Jose, in Brazil on Wednesday.



The thoughts of everybody at the club are with @Alissonbecker and the Becker family at this incredibly sad and difficult time ❤️