Četrta zaporedna ničla Liverpoola: Klopp izenačil negativni rekord

V 26. krogu angleške nogometne lige je bil na sporedu liverpoolski derbi med Liverpoolom in Evertonom. Z 2:0 so ga dobili gosti, ki so tako Liverpoolu zadali četrti zaporedni domači poraz, toliko zaporednih neuspehov so rdeči na Anfieldu nanizali davnega leta 1923. Everton je po več kot desetih letih končno spet premagal mestnega rivala in šele prvič po 22 letih na Anfieldu.