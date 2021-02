Liverpoolu grozi tretji zaporedni poraz

Nogometašem Liverpoola, ki so v pretekli sezoni po 30 letih spet osvojili angleško prvenstvo, v tej sezoni ne gre in so za zdaj daleč od tega, da bi ubranili naslov. Rdeči so na zadnjih dveh tekmah ostali praznih rok, ničla pa jim grozi tudi v 24. krogu, ko bodo gostovali pri v tej sezoni odličnem Leicester Cityju. Vroče bo tudi na Etihadu, kjer bo vodilni Manchester City proti Tottenhamu lovil že 16. zaporedno zmago v vseh tekmovanjih, Manchester United v nedeljo odhaja k WBA, Arsenal pa bo gostil neugodni Leeds.