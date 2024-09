Drama na nogometni tekmi: v navijaških izgredih na Dunaju devet ranjenih #video

Dunajski mestni derbi med nogometaši Rapida in Austrio (2:1) že desetletja velja za tekmo z velikim tveganjem. Tudi v nedeljo ni bilo nič drugače in po tekmi so se navijači obeh ekip spopadli na zelenici. Poškodovanih je bilo devet oseb, med njimi šest policistov, ki so ločili sprti strani.