Klubi nezadovoljni s svetovnim klubskim prvenstvom v nogometu

Evropski klubi postajajo vse bolj zaskrbljeni in razočarani z načrti Mednarodne nogometne zveze Fifa za prvo klubsko svetovno prvenstvo z 32 ekipami naslednje poletje. Kot je prvi poročal The Athletic, se bo predsednik Fife Gianni Infantino v petek srečal z izdajatelji televizijskih programov.

Do zdaj v zvezi s turnirjem niso bili objavljeni nobeni dogovori o medijskih oziroma televizijskih pravicah v nobenem delu sveta, prav tako manj kot devet mesecev do začetka dogodka v Združenih državah Amerike še niso bili potrjeni nobeni sponzorji, tekme ali prizorišča treningov.

Manchester City in Chelsea kot zmagovalca lige prvakov 2023 oziroma 2021 sta angleška predstavnika. Iz Evrope bodo še nastopili Real Madrid in Atletico, Porto, Benfica, PSG, Borussia Dortmund, Bayern München, RB Salzburg, Inter Milan in Juventus.

Klubi menijo, da bodo naslednjih nekaj tednov kritični in zahtevajo napredek na komercialni strani.

Fifa je vstopila v skupno podjetje z Evropskim združenjem nogometnih klubov (ECA) za prodajo komercialnih pravic tekmovanja, a je med klubi zaznati nezadovoljstvo, ker je vodilno svetovno nogometno telo doslej "delovalo enostransko in šele zdaj, ko se čas izteka, išče prispevek klubov", poroča agencija PA.

Iz več virov so se pojavljala ugibanja, da bi se Fifa lahko obrnila na Savdsko Arabijo za finančno podporo ali celo posegla v lastne denarne rezerve, da bi pomagala pri izvedbi prve izvedbe turnirja v novem tekmovalnem formatu.

Zvezdnik Manchester Cityja Rodri je bil eden od številnih igralcev, ki so v zadnjem tednu spregovorili o preveliki delovni obremenitvi, in dejal, da so igralci "blizu stavke". Foto: Reuters

Predsednik in izvršni direktor CBS Sports, David Berson, je za The Athletic nakazal zanimanje za svetovno klubsko prvenstvo.

Kar pa je naletelo na posmeh pri Združenju nogometnih navijačev. To se je sklicevalo na Bersonove pripombe v objavi X na svojem uradnem računu: "Nogometna tekmovanja so zdaj tako napihnjena, da se s tem ukvarjajo celo vodje ameriške televizije - in Infantino se trudi prodati pravice za svoje klubsko svetovno prvenstvo, ki nikogar ne zanima."

Poleg komercialnih pomislekov je turnir v središču pravnega boja med domačimi ligami in sindikati igralcev.

V združenju evropskih nogometnih lig in evropski podružnici sindikata profesionalnih igralcev FIFPro grozijo s tožbami, ker naj bi Fifa zlorabila prevladujoč položaj na trgu, ker se z njimi ni posvetovala glede mednarodnega koledarja. Pri Fifi vztrajajo, da so se posvetovali z vsemi stranmi, preden so marca lani določili nov tekmovalni koledar.

Sindikati igralcev so na belgijskih sodiščih vložili ločeno tožbo, da bi zagotovili zaščitene odmore. Zvezdnik Manchester Cityja Rodri je bil eden od številnih igralcev, ki so v zadnjem tednu spregovorili o preveliki delovni obremenitvi, in dejal, da so igralci "blizu stavke".

