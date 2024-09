Avstralski selektor odstopil sredi kvalifikacij za SP leta 2026

Graham Arnold je odstopil s položaja selektorja avstralske moške reprezentance sredi kvalifikacij za svetovno prvenstvo v nogometu, ki bo leta 2026, sta poročali agenciji dpa in AFP. Iz avstralske nogometne zveze Football Australia so sporočili, da so ostali brez selektorja, potem ko je Graham nepreklicno odstopil in takoj zapustil reprezentanco, zato bodo prisiljeni v čim krajšem času najti zamenjavo.