Tony Popovic na klop avstralske nogometne reprezentance

Potem ko so avstralski nogometaši pred dnevi ostali brez selektorja, ko je Graham Arnold odstopil s položaja sredi kvalifikacij za mundial 2026, so v vodstvu zveze hitro našli njegovo zamenjavo. Kot so v avstralski nogometni zvezi sporočili na omrežju X, je novi trener socceroos postal 51-letni Avstralec hrvaških korenin Tony Popovic.

"Popovic s takojšnjim učinkom prevzema odgovornost za moško reprezentanco. Njegova prva naloga je, da vodi ekipo skozi kritični tretji krog azijskih kvalifikacij za svetovno prvenstvo 2026," so sporočili pri avstralski zvezi.

We’re delighted to announce Tony Popovic has been appointed Subway #Socceroos Head Coach on a permanent basis.#WelcomeTony — Subway Socceroos (@Socceroos) September 23, 2024

"Popovicevo imenovanje sega do svetovnega prvenstva 2026, ki označuje novo obdobje za reprezentanco," so v izjavi še zapisali pri avstralski zvezi.

Enainšestdesetletni Graham Arnold je bil kot selektor na čelu reprezentance od avgusta 2018, v obdobju od 2006 do 2007 je bil tudi v vlogi začasnega trenerja.

Tony Popovic, ki je kot nogometaš za Avstralijo zbral 58 nastopov in igral za Sydney United, Sanfrecce iz Hirošime in Crystal Palace, je kot trener vodil Sydney Wandererse do naslova azijskega prvaka 2014 in osvojil avstralsko prvenstvo z moštvom Perth Glory. Za kratko je vodil tudi turški Karabukspor in grški Xanthi.

Avstralski nogometaši so se uvrstili na zadnjih pet zaporednih svetovnih prvenstev. Leta 2022 so se komaj drugič v zgodovini prebili v izločilne boje, kjer so jih v osmini finala izločili poznejši svetovni prvaki Argentinci.