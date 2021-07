Privilegij, na katerega so morali čakati 707 dni

Nogometaši Domžal se po dveh letih vračajo v Evropo. Nazadnje so v evropskih tekmovanjih igrali leta 2019, pred natanko 707 dnevi, ko so se v kvalifikacijah za ligo Europa hrabro upirali Malmöju. Najprej so s švedskim velikanom doma remizirali z 2:2, nato pa izgubili v gosteh z 2:3. Niso bili daleč od uspeha.

Domžalčani so zadnjo tekmo v Evropi odigrali na Švedskem, kjer so namučili Malmö (2:3). Foto: Reuters

Lani v Evropi niso nastopili, po izpadu proti Malmöju so sledili pretresi, odhod Simona Rožmana in dobršnega števila igralcev. Domžale niso našle prave forme, Andrej Razdrh ni znal povzdigniti krivulje rezultatov na bolje, ko je ekipo prevzel Dejan Djuranović, pa so si rumeni zagotovili obstanek, v slačilnico pa sta se znova naselili mirnost in sproščenost. V sezoni 2020/21 je pomagala Domžalam do četrtega mesta, ki je rumenim ob pomoči Olimpije v pokalu zagotovil nastop v Evropi. Ekipa, polna mladih in motiviranih igralcev, si je tako priigrala tisto, kar je v zadnjem obdobju vsakoletni cilj Domžal.

Djuranović: Vlogo favorita sprejemamo brez težav

"Tekmec ni naiven," opozarja nekdanji slovenski reprezentant Dejan Djuranović. Foto: Vid Ponikvar Danes se bodo Domžalčani v prvi tekmi uvodnega kroga kvalifikacij za novoustanovljeno konferenčno ligo pomerili s Swiftom iz Luksemburga. ''Tekmec ni naiven. Premore določeno kakovost, a naša pričakovanja so jasna. Nadaljevati želimo v takšnem slogu, kot smo ga imeli že med lansko sezono,'' je trener Djuranović odločen, da Domžalčani upravičijo vlogo favorita in izločijo tekmeca iz Beneluksa.

''Naša ekipa je skupaj že veliko časa. To je zagotovo zelo dobro z vidika avtomatizmov in uigranosti. Zaradi tega smo lahko optimistični,'' je Primorec poudaril veliko prednost, s pomočjo katere si namerava že danes zagotoviti zadostno prednost pred povratnim srečanjem, ki bo prihodnji četrtek v Luksemburgu.

Swift Hesper prihaja iz mesta Hesperange. Djuranović ga je podrobno analiziral. V poletnem prestopnem roku so izgubili prvega strelca Hakima Abdallaha, ki ga bodo poskušali nadoknaditi z novincem iz druge francoske lige. ''Gonilna sila je Dominik Stolz. Veljajo za moštvo, ki želi igrati. Ne bo preprosto, a verjamem v svoje fante. Kot klub imamo v evropskih tekmovanjih več izkušenj, zato vlogo nosilca sprejemamo brez težav,'' pred današnjo evropsko uverturo, ki se bo v Športnem parku začela ob 20. uri, pojasnjuje Djuranović.

Šoštarič Karić: Treba je biti pozoren

Sven Šoštarič Karić in soigralci že nestrpno čakajo začetek nove evropske sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, da bi bilo vse drugo kot zmaga Domžal veliko razočaranje, so prepričani tudi igralci. ''Pričakovanja igralcev so velika. Želimo si napredovanja v naslednji krog. S tem, kdo je favorit, se ne obremenjujemo. Igrata se dve tekmi in to preprosto nima smisla. Na takšnih tekmah je treba biti pozoren. Vedno namreč lahko pride do presenečenj, a mislim, da bo nasprotnik malce počakal. Z njihove strani ne pričakujem zaletavosti,'' napoveduje Sven Šoštarič Karić, ki je prejšnjo sezono sklenil z debijem za člansko slovensko reprezentanco.

V novo sezono želi vstopiti z zmago Domžal v Evropi. Zadnjo so Domžalčani izkusili pred skoraj natanko dvema letoma, 18. julija 2019, ko so doma premagali Balzan iz Malte z 1:0. Zmagoviti zadetek je prispeval Slobodan Vuk, Šoštarič Karić pa je odigral zadnjih 10 minut. Danes bo mladi Mariborčan, pred katerim je svetla prihodnost, na delu že od prve minute …