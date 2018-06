Dobrodošli, smrtno resno sporoča mati Rusija #video

⇒ Vse o SP 2018

Rusi so ponosen narod in do tujcev sprva praviloma kar precej zadržani. Če mislite, da lahko pridete v Rusijo in se o vsem dogovorite s svojo angleščino, ste v veliki zmoti. Še mladina se lomi z angleščino, dame in gospodje v zrelih letih pa vas bodo samo začudeno gledali, ali res ne znate rusko. Je pa res, da že kakšen pozdrav v ruščini ali skromna zahvala lahko prebijeta led. Rusija je tudi urejena država, o tem ni dvoma. Mnogi bi sicer rekli, da kar preveč.

Foto: Reuters

V teh dneh v Moskvi policiste, do zob oborožene predstavnike specialnih policijskih enot, vojake in varnostnike srečujemo na vsakem koraku. Če jim je bilo zabičano, da morajo biti ves čas smrtno resni in mrkih pogledov, ukaze izpolnjujejo do zadnje potankosti.

Za varnost je dobro poskrbljeno:

Ko so v ponedeljek zvečer streljaj od Rdečega trga argentinski navijači pripravili vzdušje, kot ga znajo le oni, so se jim pridružili tudi navijači Mehike, Peruja, Avstralije.

Bilo je bučno, čustveno in prisrčno. Nogomet je v najžlahtnejšem pomenu besede združeval ljudi, pa čeprav so nekateri očitno pregloboko pogledali v kozarec. Neki Mehičan bolj drobne postave se je tako odločil, da se bo zapletel v pogovor s tremi bolj robustnimi domačini. In enega je začel prav grdo žaliti. Ne pretiravam, ampak v pol minute sta se mu že posvetila ruska vojaka. Človek res dobi občutek, da ni nič prepuščeno naključju.

Navijači se dobro zabavajo

Nogomet za prijateljstvo Nogomet za prijateljstvo je projekt Gazproma, ki je v torek in sredo v Moskvi poskrbel za nogometni spektakel prav posebne vrste. Več kot 400 otrok iz 211 držav je nastopilo na turnirju po vzoru prihajajočega svetovnega prvenstva. Dekleta in fantje, temnopolti in belopolti, verni in ateisti, vsi so bili pomešani v različne ekipe in vsi so tekmovali. Z nasmeški na obrazu, kar je bila največja zmaga tega turnirja. A tudi tukaj ni bilo šale. Ko je od hotela, kjer so bili nastanjeni otroci, njihovi spremljevalci in novinarji, krenil konvoj kakšnih tridesetih avtobusov s policijskim spremstvom, so policisti zaprli vse ulice do štadiona moskovske Lokomotive. S polnim plinom smo se peljali skozi rdeče luči na semaforjih in na nekaterih delih je Moskva za nekaj trenutkov dobesedno obstala. Ni kaj, hvala, Vladimir Putin.

Stalo jih bo devet milijard, prineslo pa ...

Rusijo je svetovno nogometno prvenstvo, gostila ga bo v enajstih mestih, stalo dobrih devet milijard evrov. Na eni strani so ekonomisti, ki trdijo, da bo Rusija po končnem obračunu zaslužila vsaj 26 milijard evrov, spet drugi pravijo, da so to prenapihnjene številke vladajoče elite. Spomnimo, za olimpijske igre v Sočiju leta 2014 je Rusija porabila 42 milijard evrov. A ko bodo končni obračun delali v Kremlju, kakšna milijarda gor ali dol ne bo imela prevelikega pomena. Spraševali se bodo, ali se je Rusija svetu pokazala kot verodostojna partnerica in gostiteljica.

Vedno lahko gre kaj narobe, a po prvih vtisih Rusiji ni treba skrbeti. Če bodo navijači z vseh koncev sveta upoštevali navodila, bi morali biti varni. Za zabavo bo poskrbljeno, tudi tisti, ki se jim bodo prikupile ruske lepotice dvomljivega slovesa, bodo lahko na številnih mestih prišli na svoj račun. Cene niso navite, vrček ruskega piva v središču Moskve dobite že za dobra dva evra, tudi cene prenočišč niso prav dosti poskočile. Spoštljivo do ruskih gostov.

In še zadnje vprašanje. Kdo bo zmagovalec svetovnega prvenstva? No, na to pa še predsednik Putin nima odgovora. Brazilija, Nemčija, Francija, Argentina, kdo drug? Počakati bo treba do 15. julija, ko bo odgovor dala mati Rusija.