Španija tik pred začetkom SP 2018 ostala brez selektorja!

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Julen Lopetegui in Real Madrid razburkala strasti

Nogometni svet je pretresla novica, da je španski selektor Julen Lopetegui tik pred začetkom svetovnem prvenstvu v Rusiji zapustil vroči stolček rdeče furije. Krovna zveza ga je odpustila zaradi nespoštovanja dogovora z zvezo in nevednostjo o tem, kako je sklenil dogovor z madridskim Realom, na klop katerega naj bi sedel po koncu SP 2018.

Španija, eden največjih favoritov za osvojitev najvišjih mest na letošnjem svetovnem prvenstvu v Rusiji, je le dan pred začetkom tekmovanja ostal brez selektorja. Predsednik španske nogometne zveze Luis Rubiales se je odločil, da prekine sodelovanje z Julenom Lopeteguijem.

Zameril mu je, da je o tem, kako se seli na klop evropskega prvaka Reala izvedel komaj 15 minut pred javno objavo. Ravno v obdobju, ko se je z njim dogovarjal o podaljšanju pogodbe za opravljanje vloge španskega selektorja vse do evropskega prvenstva 2020. Vodstvo krovne zveze ni bilo zadovoljno s tem, kako je predsednik Reala Florentino Perez potrdil novico o sklenitvi dogovora z Lopeteguijem še pred začetkom SP.

Novinarska konferenca zamujala, nato je sledilo presenečenje

Čeprav so pred današnjo novinarsko konference iz vrst španske nogometne zveze prihajale novice, da bo Lopetegui nadaljeval z delom selektorja in vodil Španijo na letošnjem nogometnem vrhuncu, se je predsednik zveze odločil drugače. Prvi mož španskega nogometa je šokiral svet, saj se je razšel z uspešnim strategom, ki vodi Španijo od leta 2016 in z njo sploh še ni izgubil.

Kdo bo osvojil svetovno prvenstvo v Rusiji? Na stavni listi Športne loterije je prvi favorit petkratni svetovni prvak Brazilija, sledijo ji branilec naslova Nemčija, Francija in Španija. Preverite stavne kvote vseh udeležencev SP 2018.

Španski dnevnik Marca je sprva poročal o tem, da Lopetegui ostaja selektor španske reprezentance, saj naj bi ga podprli igralci, se mu postavili v bran in prepričali zvezo, da ne poseže po spremembah.

Malce po 12. uri, novinarska konferenca je tako zamujala za dobre pol ure, je predsednik Rubiales sporočil: "Zahvaljujemo se Julenu za vse, kar je naredil za reprezentanco. Z njegovo pomočjo se je Španija kvalificirala na SP v Rusiji, a smo zdaj prisiljeni v prekinitev pogodbe. S tem podajamo vsem, ki sodelujejo s špansko zvezo, jasno sporočilo o tem, kako se morajo spoštovati določena načela in pravila," je pojasnil 40-letni Španec, ki je postal predsednik zveze prejšnji mesec. ''Ne počutim se prevaranega. Težava je bila v tem, da so se stvari delale mimo vednosti španske zveze. Pravila se morajo spoštovati.''

Novopečeni trener madridskega Reala ne bo vodil Španije na svetovnem prvenstvu. Foto: Reuters

Kdo bo zapolnil praznino na selektorskem stolčku ene najmočnejših evropskih reprezentanc? Predsednik zveze še ne ve, kdo bo naslednik. Morda bo to zdajšnji pomočnik Fernando Hierro ali pa selektor mlade španske reprezentance Albert Celades.