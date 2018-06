Real je razkril ime novega trenerja in presenetil

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Odkar je 31. maja Zinedine Zidane presenetil in se poslovil od klopi Reala, s katerim je v treh letih osvojil kar tri naslove evropskega prvaka, je predsednik Madridčanov Florentino Perez, ki ga je Francoz ujel nepripravljenega, iskal njegovega naslednika.

Omenjala so se številna imena, od trenerja Tottenhama Mauricia Pochetitina, trenerja Chelseaja Antonia Conteja, trenerja Liverpoola Jürgena Kloppa pa vse do Joseja Marie Gutija, nekdanjega nogometaša Reala, ki je zdaj trener v njegovih mlajših selekcijah in je v medijih v ospredje rinil v zadnjem času.

Toda zdaj so pri Realu presenetili in naznanili, da po koncu svetovnega prvenstva v Rusiji na klop Reala prihaja zdajšnji selektor Španije Julen Lopetegui.

Comunicado oficial: Julen Lopetegui será el entrenador del #RealMadrid tras la celebración del Mundial de Rusia 2018.https://t.co/4bTZwbBTMv pic.twitter.com/DZz5i3ijUn — #CHAMP13NS 🏆⚽️ (@realmadrid) June 12, 2018

S Španijo še ni izgubil

Trener, ki je na klop Španije sedel pred dvema letoma in do zdaj z njo v 20 tekmah ni izgubil, se je s špansko nogometno zvezo sicer pogovarjal o podaljšanju sodelovanja do evropskega prvenstva 2020, a je bil klic iz Madrida očitno preveč mamljiv, zato se je odločil, da se preseli na Santiago Bernabeu.

Tam je že bil. Pred desetimi leti je bil član skavtske službe Reala in pozneje eno leto tudi trener B ekipe, tri leta pa je bil njegov član tudi kot nogometaš, a je za člansko moštvo nastopil samo enkrat.

Kot trener si je pred prihodom na klop Španije nabiral še pri Rayu Vallecanu, Portu in v mlajših selekcijah Španije, s katerimi je bil dvakrat evropski prvak.

Preberite še: