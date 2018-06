Pretres pred SP: želijo Argentinci prikriti škandal selektorja?

Argentinski mediji so se le nekaj dni pred začetkom svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji razpisali o domnevnem spolnem nadlegovanju selektorja Jorgeja Sampaolija. Informacijo, ki jo je v javnost poslal argentinski novinar Gabriel Anello, ki sicer slovi po kontroverznih zapisih, so v tamkajšnjem taboru ostro obsodili, predsednik domače nogometne zveze pa je ob tem dejal, da gre za natolcevanja brez kakršnihkoli temeljev.

Zadnji dnevi pred četrtkovim začetkom svetovnega nogometnega prvenstva v Rusiji so za izbrano vrsto Argentine vse prej kot rožnati. Najprej so ostali brez poškodovanega Manuela Lanzinija, nato zaradi protestov Palestincev brez tekme z Izraelom, v zadnjih dneh pa se spopadajo še z govoricami, da je njihov selektor Jorge Sampaoli vpleten v nečedne posle, povezane s spolnim nadlegovanjem.



Po poročanju argentinskega časnika Clarin naj bi se 58-letni strateg neprimerno vedel do neimenovane ženske, zaposlene v argentinski nogometni zvezi. Domnevno naj bi šlo za kuharico, zadolženo za pripravo hrane nogometni izbrani vrsti.

Novinar trdi, da poskušajo prikriti nečednosti, policija pa, da prijave ni bilo

Govorice je, potem ko so trije avdioposnetki o domnevno spornem vedenju Sampaolija zakrožili prek aplikacije WhatsApp in hitro postal viralni (kdo in zakaj jih je poslal, ni znano), javnosti razkril argentinski novinar Gabriel Anello, znan po svojem "razkrivanju" nečednosti. Številne niso bile nikoli dokazane. Anello trdi, da poskuša Argentinska nogometna zveza (AFA) škandalozna dejanja trenerskega vodje pomesti pod predpražnik.

Selektorja Jorgeja Sampaolija so v domovini "vpletli" v nečedne posle, povezane s spolnim nadlegovanjem kuharice argentinske nogometne reprezentance. V taboru Argentine so ostro obsodili govorice. Foto: Getty Images

V argentinskem taboru ob govoricah, ki so tik pred reprezentančnim nogometnim dogodkom leta vrgle črn madež na njihovega selektorja, niso stali križem rok. Povezali so se z domačo policijo in organi pregona iz mesta Ezeiza, kjer je tudi središče za treninge argentinske reprezentance. Ti so konec preteklega tedna izdali uradno izjavo, da niso prejeli nobene prijave oziroma obtožbe zoper Sampaolija.

"Pogosto se zgodi, da želi nekdo škodovati naši reprezentanci"

Oglasil se je tudi predsednik AFA Claudio Chiqui Tapia in ostro obsodil Anellovo poročanje. "Skoraj vsak dan se zgodi, da želi nekdo škodovati naši reprezentanci. Verjamem v nedolžnost našega selektorja, verjamem, da je pošten in odkrit. Imava odličen odnos, vem, kakšna oseba je. To so laži, zlonamerne govorice, ki niso resnične. Rekli so celo, da sem ga odpustil ... Gre za stvari, ki se niso zgodile," je selektorju v bran v pogovoru za TyC Sports stopil Tapia, Sampaolijevi odvetniki pa naj bi "se soočili" z Anellijemi.

Predsednik argentinske nogometne zveze Claudio Chiqui Tapia verjame, da je selektor v tem primeru nedolžen in da ga poskušajo le očrniti. Foto: Reuters

Začenjajo proti Islandcem

Zlonamerne govorice ali ne, v argentinskem štabu upajo, da natolcevanja, kot so jih poimenovali, ne bodo vplivala na igro Lionela Messija in družbe.

Ti bodo igrali v skupini D. Prva tekma jih čaka proti lepemu presenečenju zadnjega evropskega prvenstva(16. junij), nato jim bodo nasproti stali(21. junij), za konec skupinskega dela pa se bodo udarili še z(26. junij).

Argentinci, ki že trenirajo v Rusiji, bodo prvo tekmo prvenstva odigrali 16. junija proti Islandiji. Foto: Reuters

