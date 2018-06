Argentinci po grožnjah, naperjenih zlasti Messiju, odpovedali tekmo

Nogometaši Argentine v soboto v Jeruzalemu ne bodo igrali prijateljske nogometne tekme proti Izraelu, ki sodi v sklop priprav na bližnje SP v Rusiji. Za odpoved so se odločili po protestih Palestincev, ki so nasprotovali tekmi v Jeruzalemu. Zdaj iščejo nadomestnega tekmeca za generalko pred SP 2018. Največja kandidata sta San Marino in Malta.

"Izrael obžaluje odpoved," so sporočili iz izraelskega veleposlaništva v Buenos Airesu in dodal: "Grožnje, provokacije in strah so vsakdan civilnega prebivalstva v Izraelu in naši športniki so bili že večkrat tarča nasilja in napadov." V Argentini so se za odpoved odločili tudi zaradi majskih hudih nemirov na meji med Izraelom in Gazo, ki so izbruhnili ob odprtju ameriškega veleposlaništva v Jeruzalemu. Takrat je bilo ubitih 60 Palestincev.

Tekma v Jeruzalemu pa je bila za Palestince tudi simbolično nesprejemljiva, saj naj bi Argentina gostovala na stadionu Teddy-Kollek v mestnem predelu Malha, kjer je bila nekoč palestinska vas.

Zvezdniki Argentine so si oddahnili

Gonzalo Higuain je pohvalil odločitev zveze o odpovedi tekme. Foto: Reuters "Zdravje in razum imata prednost," je odpoved za ESPN pokomentiral argentinski napadalec Gonzalo Higuain in poudaril, da je odločitev zveze o odpovedi tekme pravilna. Po poročanju španskega športnega dnevnika AS so se argentinski zvezdniki pred načrtovanim gostovanjem v Izraelu sestali s predsednikom zveze Claudiom Tapio in mu predstavili odločitev, da zaradi lastne varnosti ne želijo odpotovati na Bližnji vzhod.

Že v ponedeljek so svet pretresle novice o tem, da nameravajo razočarani palestinski ljubitelji nogometa javno sežigati drese in fotografije največjega argentinskega velemojstra Lionela Messija.

Časnik La Nacion poroča, da Argentina zdaj išče nadomestnega partnerja za generalko pred SP, najresnejša kandidata pa sta San Marino in Malta. Dvakratni svetovni prvaki se na SP 2018 pripravljajo v Barceloni, kjer bi najraje odigrali zadnjo pripravljalno tekmo. Na SP 2018 se bodo v skupini pomerili s Hrvaško, Nigerijo in Islandijo. Prejšnji teden so v prijateljski tekmi v Buenos Airesu premagali Haiti s 4:0, kar tri zadetke pa je prispeval kapetan Messi.