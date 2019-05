Dobovec tretjič prvak 1. SFL, do naslova po kazenskih strelih

Nogometaši Dobovca Pivovarne Kozla so prvaki 1. slovenske futsal lige za sezono 2018/19. Kozli so še tretjič v finalu premagali FutureNet Maribor, tokrat v gosteh po kazenskih strelih s 13:12. Prva in druga tekma sta se končali s 4:2 za Dobovec.

Matej Fideršek je v 11. minuti zadel za 1:0, za drugi domači gol je le nekaj sekund kasneje poskrbel Jeremy Bukovec. Veselje domačih ni trajalo dolgo, saj je še v isti minuti znižal Denis Totošković. Kristijan Postružin je v 13. minuti poskrbel za izenačenje in zatem še za vodstvo Dobovca s 3:2.

Po dveh minutah drugega polčasa je za 3:3 zadel Fideršek. Miloš Stojković je domače v 23. minuti vrnil v vodstvo, Kristjan Čujec pa je v 24. minuti tekmo še enkrat postavil v začetno izhodišče. Čujec je bil avtor petega gola Dobovca in novega vodstva svoje ekipe. Domače je v igro vrnil Jaka Sovdat, ki je za 5:5 zadel v 35. minuti.

Sledili so kazenski streli, v sedmih serijah so bili strelci nezmotljivi. V osmi seriji pa se je v gol Dobovca postavil igralec Žiga Čeh in ubranil strel Bukovca. Za njim si je žogo na šest metrov nastavil Niko Cesarec in na veliko veselje soigralcev in navijačev zadel za tretjo prvenstveno zvezdico.

Dobovec je prvič v DP slavil v sezoni 2014/15, drugič v sezoni 2017/18. Maribor je ostal pri dveh naslovih (2015/16, 2016/17).

Dosedanji slovenski državni prvaki v futsalu: 2018/19 Dobovec Pivovarna Kozel 2017/18 Dobovec Pivovarna Kozel 2016/17 Proen Maribor 2015/16 Proen Maribor 2014/15 Dobovec Pivovarna Kozel 2013/14 Oplast Kobarid 2012/13 Litija 2011/12 Litija 2010/11 Litija 2009/10 Oplast Kobarid 2008/09 Puntar Casino Safir 2007/08 Gorica 2006/07 Puntar Mercator 2005/06 GIP Beton MTO 2004/05 Svea Lesna Litija 2003/04 Svea Lesna Litija 2002/03 Svea Lesna Litija 2001/02 Svea Lesna Litija 2000/01 Lesna Industrija Litija 1999/00 EM Pelikan Celje 1998/99 Assaloni Cosmos 1997/98 Mizarstvo Krošelj 1996/97 Assaloni Cosmos 1995/96 Mila Juventus

